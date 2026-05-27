¡Peso cae por segundo día! Precio del dólar hoy 27 de mayo de 2026

El peso mexicano hiló su segunda jornada de pérdidas este miércoles, presionado por las persistentes preocupaciones en torno a la inflación global. Sin embargo, en el mercado de capitales, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) experimentó un repunte impulsado por el sector financiero, acercándose a la barrera histórica de los 70 mil puntos.

¿A cómo cotiza el dólar hoy en México?

La moneda mexicana arrancó la jornada cotizando en 17.37 unidades por dólar estadunidense. Esto representa una depreciación del 0.44% en comparación con el precio de referencia de Reuters del día martes.

De acuerdo con Monex Grupo Financiero, el tipo de cambio actual presenta un claro sesgo alcista. "Esto ocurre a pesar de un mayor apetito por el riesgo entre los participantes del mercado, dada la latente expectativa de presiones inflacionarias globales en el mediano plazo", explicaron los analistas.

El panorama internacional presenta señales mixtas que mantienen a los inversores actuando con cautela:

Tensión y acuerdos en Medio Oriente: El tono global mejoró tras los reportes de la televisión estatal iraní sobre un posible acuerdo marco entre Washington y Teherán. Este pacto, que busca restablecer el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz, ha debilitado al dólar y presionado a la baja los precios del crudo.

Señales de la Fed: La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene un tono de advertencia. Neel Kashkari, presidente de la Fed de Mineápolis, subrayó que el banco central debe concentrarse en contener los riesgos inflacionarios. Por su parte, Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, sugirió que el mundo podría necesitar una reducción en el consumo de petróleo y gas natural.

En el plano nacional la atención está puesta en el Banco de México (Banxico). La institución tiene programado divulgar su informe trimestral este miércoles, el cual incluirá actualizaciones clave de sus provisiones.

Este reporte llega apenas una semana después de que el banco central sugiriera una pausa en su ciclo de recortes a la tasa de interés. Según una nota para clientes de la firma de inversiones Fóndika: "Los mercados estarán atentos a cualquier señal sobre tasas de interés y perspectivas económicas para la segunda mitad del año".

Dólar hoy a peso mexicano del 27 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 27 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.53 pesos a la compra y 17.66 pesos a la venta.

- 16.53 pesos a la compra y 17.66 pesos a la venta. Banamex - 16.82 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.82 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:40 horas

Con información de Reuters