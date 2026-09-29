Traxion ofrece premio cercano a 20% en OPA; seguirá en la BMV.

Traxion puso en marcha una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que contempla un premio cercano a 20% sobre el promedio ponderado por volumen de sus acciones durante los 60 días previos al anuncio de intención. La propuesta abre a los accionistas la posibilidad de vender sus títulos bajo las condiciones establecidas, mientras la compañía continuará como emisora pública en la Bolsa Mexicana de Valores.

La referencia para determinar el precio corresponde al comportamiento de los títulos antes del anuncio de la OPA, con lo que la propuesta establece un valor específico para las acciones que sean ofrecidas dentro del proceso.

El carácter voluntario de la operación permite que cada accionista determine si acude a la oferta o conserva sus títulos. En caso de participar, la venta se realizará conforme al procedimiento y las condiciones establecidos para la OPA.

La propuesta llega en un periodo en el que la liquidez de las acciones de Traxion representa una limitante para algunos tenedores que buscan vender sus posiciones. La menor actividad de negociación puede dificultar la colocación de determinados volúmenes de acciones en el mercado.

Especial

Otro elemento de la operación es que Traxion no contempla cancelar la inscripción de sus acciones. Por ello, la compañía mantendrá su condición de emisora pública y sus títulos continuarán listados en la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotiza desde 2017.

Establecida en 2011, Traxion se ha consolidado como una de las principales empresas de movilidad y logística en México. Actualmente cuenta con más de 11 mil unidades motrices activas y una plantilla superior a 21 mil colaboradores, dimensiones que forman parte del contexto en el que se desarrolla la oferta dirigida a sus accionistas.

De esta manera, la OPA se concentra en la adquisición de las acciones de los tenedores que decidan participar, sin plantear la salida de Traxion del mercado bursátil. Los accionistas que mantengan sus títulos conservarán su participación en la empresa una vez concluido el proceso.

La operación establece así condiciones diferenciadas para los accionistas según su decisión frente a la oferta: quienes acudan podrán vender sus acciones dentro del procedimiento previsto, mientras quienes las conserven seguirán participando en una empresa que permanecerá listada en Bolsa.