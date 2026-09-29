Alianza comercial estratégica: México busca que Francia desarrolle proveeduría local.

México y Francia ratificaron su alianza comercial estratégica, en el marco del bicentenario de sus relaciones diplomáticas.

Durante el encuentro "200 años de lazos económicos México-Francia", la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, destacó que el objetivo prioritario hacia el futuro es incrementar el contenido nacional en la producción de las firmas francesas establecidas en México, así como promover la proveeduría de capital mexicano instalada en el país europeo.

Recordó que Francia se posiciona como uno de los principales inversionistas en México y el tercero de mayor relevancia proveniente de la Unión Europea.

Lo que queremos avanzar de hoy hacia adelante con Francia es el tema de la proveeduría nacional, que nuestras empresas no nada más estén en Francia o las francesas en México, sino cómo podemos desarrollar mayor proveeduría para que las empresas de Francia puedan consumir más nacional", señaló Escobedo.

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Asimismo, la funcionaria destacó las oportunidades que ofrecerá la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, el cual contempla un esquema de cero aranceles en sectores industriales estratégicos.

Doble vía

Por su parte, Nicolás Forissier, ministro delegado de Comercio Exterior y Atracción Económica de Francia, recordó que actualmente operan en México alrededor de 700 compañías francesas, entre las cuales figuran 37 de las 40 firmas más importantes cotizadas en el mercado galo, mismas que generan un total de 215 mil empleos directos.

El funcionario francés hizo un llamado a construir relaciones bilaterales de doble vía e instó a las empresas mexicanas a utilizar a Francia como plataforma de expansión hacia los mercados de Europa, el norte de África y Medio Oriente. Mientras que a las empresas francesas las invitó a involucrarse más con México ya que es una puerta de entrada a todo el continente americano.

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Seamos honestos, queremos desarrollar nuestros negocios y, por supuesto, también queremos que las empresas mexicanas inviertan más en Francia. Tiene que ser una inversión y una relación económica de doble vía que debemos construir juntos. Pero si les digo esto es porque creo que, en el mundo tan complicado en el que vivimos, donde el comercio y las relaciones económicas están siendo utilizados como armas y como instrumentos de una relación de fuerza contra fuerza, países como los nuestros tenemos que desarrollar y construir, por el contrario, asociaciones especiales en las que todos ganemos”, refirió.

Forissier también planteó la necesidad de asegurar y diversificar las cadenas de suministro globales en insumos críticos como los minerales estratégicos y las tierras raras.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, hizo hincapié en la relación entre ambas naciones y mencionó que durante este año, las empresas francesas movilizaron más de 2.5 millones de dólares para financiar más de 30 proyectos culturales.