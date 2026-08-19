Fundación Traxion lleva “En Ruta por la Educación” a San Luis Potosí.

Fundación Traxion puso en marcha por primera vez en San Luis Potosí el programa En Ruta por la Educación, una iniciativa que ofrece servicios gratuitos de alfabetización y educación básica a personas jóvenes y adultas en situación de rezago educativo.

La Ruta 25 recorrerá San Luis Potosí, Soledad, Pozos, Villa de Reyes, Mezquitic de Carmona, Villa de Zaragoza y Ahualulco, con servicios de alfabetización, primaria y secundaria para personas que buscan iniciar o retomar sus estudios.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), más de medio millón de personas en San Luis Potosí se encuentran en situación de rezago educativo. Ante este escenario, Fundación Traxion llevará el programa a comunidades donde el grupo tiene presencia a través de distintas empresas.

En Ruta por la Educación utiliza aulas móviles con tecnología y conectividad para acercar los servicios educativos a las personas. En coordinación con el INEA, el programa facilita procesos de alfabetización y educación básica con certificación oficial.

Detrás del rezago educativo hay personas que hoy buscan una nueva oportunidad. Queremos que En Ruta por la Educación sea una puerta para retomar sus estudios y construir un mejor futuro. Buscamos que, a través de la educación, más personas encuentren oportunidades reales de movilidad social”, señaló Alejandra Méndez, directora de Fundación Traxion.

Especial

En cinco años, el programa ha puesto en marcha 25 rutas en 13 estados del país, atendido a cerca de 80 mil personas y contribuido a la entrega de más de 19 mil certificados de educación básica.

La Ruta 25 es resultado de la colaboración entre INEA, AYCO, Carvajal, Specta y LIPU, junto con Fundación Traxion, para ampliar la cobertura de los servicios educativos en San Luis Potosí.

La entrega de la unidad se realizó en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, con la participación de Juan Manuel Navarro, presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez; Armando Castillo, director general del INEA; José Luis Castro, director del IEEA; representantes de Fundación Traxion y empresas aliadas.

Durante el acto también se entregaron certificados de educación básica a personas que concluyeron sus estudios, con lo que inició el recorrido de la Ruta 25 por San Luis Potosí.