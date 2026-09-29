PRUEBA Canasta básica suma alza anual de 4.64%

El conjunto de los 33 productos mínimos indispensables para la dieta de las familias mexicanas reportó un incremento anual de 4.64 por ciento.

De acuerdo con el levantamiento de precios que mes a mes realiza Excélsior, el costo para adquirir la canasta básica, definida por el extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), alcanzó los 2,373.40 pesos a finales de septiembre.

El reporte destaca variaciones anuales en lo que va del año que han impactado de forma directa el menú cotidiano de la población.

El producto con mayor impacto fue la cebolla, cuyo precio por kilo se disparó a 69.00 pesos, lo que significó un aumento de 97.71 por ciento.

A este incremento le siguieron otros alimentos esenciales en la mesa mexicana. La papa reportó un alza de 78.86%, mientras que el chile cuaresmeño escaló 60.24%, lo que los ubica como los principales motores de la carestía en los mercados y tiendas de autoservicio.

En su medición mensual, la canasta alimentaria tuvo un avance de 1.02%, explicado por la trayectoria de la inflación en la primera quincena de septiembre.

La inflación general anual en México se ubicó en 3.42% en la primera quincena de septiembre, siendo el ritmo más acelerado de las últimas seis quincenas, debido al encarecimiento, nuevamente, del jitomate, la cebolla y servicios como la educación primaria.

El avance acumulado en lo que va del año de los alimentos indispensables en la dieta de los mexicanos fue de 3.99 por ciento.

Presupuestos ahogados

El encarecimiento de los alimentos redujo la flexibilidad del gasto familiar. El estudio El Ecosistema de Supervivencia Financiera del Consumidor Mexicano, elaborado por la firma Research Land, reveló que 86% del ingreso mensual de los hogares se concentra en gastos inelásticos: alimentación (44%), vivienda (22%) y servicios como luz, agua y gas (20%).

De esta forma, las familias cuentan con sólo 14% disponible para cubrir deudas, educación y ahorro.

La presión es superior en los hogares de nivel socioeconómico C y C+, donde la manutención representa 52% del gasto mensual, mientras que las personas de entre 36 y 45 años destinan 55% de sus ingresos a la compra de víveres.

"Los resultados muestran que el presupuesto familiar perdió flexibilidad. Hoy, la mayor parte del ingreso ya está comprometida antes de que las familias puedan decidir en qué ahorrar, invertir o consumir. Cuando el gasto indispensable absorbe prácticamente todo el presupuesto, cualquier incremento de precios tiene un impacto inmediato sobre la calidad de vida de los hogares", explicó Pablo Levy, director general de Research Land.