Arrecia competencia de medicamentos para bajar de peso

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Milán, Italia. Enviada

Novo Nordisk, laboratorio famoso por Ozempic, lanzará en noviembre de este año la versión en tabletas del medicamento GLP-1, Wegoby, creado para tratar el sobreso y la obesidad, reveló Fernando del Moral, Senior Director Corporate Affairs.

En el marco del Encuentro Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, que reúne a los laboratorios más relevantes del planeta y a médicos que buscan las más recientes innovaciones, el ejecutivo señaló que el medicamento a semanas de comercializarse en las principales farmacias.

Wegoby oral estará disponible a partir de noviembre en las farmacias, es un gran avance; hasta ahora está disponible la versión inyectable de Wegoby, que está indicado para tratar la obesidad y el sobrepeso, pero ahora será en tabletas", dijo el directivo.

En entrevista, señaló que con esta presentación la expectativa es romper barreras de entrada a nuestro mercado, dónde 8 de cada 10 pacientes prefiere un medicamento "tomado" que "inyectado".

Fue en agosto cuando Novo Nordisk obtuvo la aprobación regulatoria por parte de COFEPRIS para lanzar el producto, por lo que están en el proceso de importación para posteriormente arrancar con la distribución.

Tenemos la aprobación regulatoria por parte de COFEPRIS y estamos en el proceso de importación del producto y su posterior liberación para ya catalogarlo en farmacias y que se empiece a distribuir a todo el país”, dijo.

Competencia por precios…

Respecto de los precios del producto, reconoció que “al final, el precio lo determinan las farmacias, pero creemos que será muy parecido o equivalente al inyectable”.

En cuanto a la competencia de medicamentos GLP-1 orales y el impacto que esto puede tener en la cartera del paciente, Del Moral reconoció que la mayor disponibilidad podría tener un efecto positivo.

La competencia es muy sana porque además de que nos mantiene mucho más activos y tratamos de competir, también nos obliga a competir en precio, a hacer mayor número de ofertas, a buscar nuevos canales de distribución, entonces yo creo que el paciente conforme haya más competencia va a buscar, va a encontrar que hay más opciones de dónde encontrar el producto y las distintas ofertas que se adecúen a su cartera”, dijo.

De la farmacia al ecommerce

El ejecutivo explicó que el productos como Ozempic ya se venden a través de Mercado Libre, marketplace en donde encontraron que operaban vendedores que no estaban regulados y que no garantizaban la seguridad del producto. Fue por ello que decidieron tener una alianza con Meli.

En ese sentido, el directivo reconoció que sí se han encontrado medicamentos GLP-1 piratas, por lo que pidió a la población adquirirlos en lugares establecidos y bajo la recomendación de un médico.