Ebrard en la cumbre del G20 en Milwaukee promueve agenda comercial de México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, arribó a la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, en Estados Unidos, para participar en la reunión de ministros de Comercio del G20, que se realizará durante este miércoles y jueves.

Durante el encuentro ministerial, la delegación mexicana buscará fortalecer el intercambio de bienes y servicios y afianzar la posición del país en las cadenas globales de valor, en su calidad de una de las diez principales potencias exportadoras a nivel mundial. El foro del G20 reúne a las economías más desarrolladas y emergentes del planeta, bloque que en su conjunto representa 85% del Producto Interno Bruto y 75% del comercio global.

Las reuniones bilaterales de trabajo prevén el análisis de los flujos de inversión extranjera directa, las cadenas de suministro transfronterizas y el fortalecimiento de la infraestructura logística para potenciar el comercio exterior.

Asimismo, se abordarán temas vinculados con el desempeño de sectores estratégicos en el movimiento de pasajeros y carga, tales como el transporte aéreo internacional y los servicios turísticos, elementos relevantes para la captación de divisas en la economía mexicana.

Ebrard sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de los principales socios comerciales.

Tras su llegada, el funcionario mexicano pudo saludar a Jaimeson Greer, representante comercial de Estados Unidos y al comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič.

Cabe recordar que México sigue en rondas de conversación con Estados Unidos para revisar el T-MEC. Se espera que la cuarta ronda se realice en octubre.