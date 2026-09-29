Secretaría de Economía impulsa a empresarias en mercados internacionales

La política económica de la actual administración busca ampliar la participación de las mujeres en la actividad productiva y exportadora del país, con iniciativas que les permitan acceder a nuevos mercados, integrarse a cadenas de valor y fortalecer sus empresas.

Apenas hace unos días, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, llevó a cabo la séptima edición de Mujer Exporta MX, programa diseñado para fortalecer las capacidades comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) lideradas por mujeres y facilitar su vinculación con compradores internacionales.

La séptima edición estuvo enfocada en los sectores de agroindustria y manufactura, con la participación de empresas compradoras de Estados Unidos, Canadá y Alemania. El programa contempló la capacitación especializada y encuentros de negocios B2B, con el objetivo de que las empresarias mexicanas estén mejor preparadas para competir internacionalmente y concretar oportunidades comerciales.

Las actividades de capacitación se desarrollaron los días 22 y 23 de septiembre, mientras que las ruedas de negocio se realizaron los días 24, 25 y concluyeron el pasado lunes 28 de septiembre. Los resultados de las ediciones anteriores muestran el crecimiento de la iniciativa. Tan sólo en 2025 se registraron 287 proveedoras mexicanas y 44 empresas compradoras, mientras que las ruedas de negocio generaron una expectativa de compras por un millón 58 mil 403 dólares.

En las primeras seis ediciones, Mujer Exporta MX ha beneficiado a 667 mipymes exportadoras y vinculado a 169 empresas compradoras, con 405 citas de negocio y una expectativa comercial acumulada de 8.56 millones de dólares.

La séptima edición dio inicio con 516 registros, que incluyen a 119 empresas proveedoras, 25 compradoras internacionales y nacionales, y 372 participantes en los talleres de formación comercial.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Economía busca que un mayor número de empresas encabezadas por mujeres puedan dar el salto de los mercados locales a los internacionales, fortalecer sus capacidades y participar en cadenas de valor.

El objetivo se alinea con una política económica que pretende incrementar la capacidad productiva de México y, al mismo tiempo, abrir mayores espacios para las mujeres dentro de la economía formal, el comercio exterior y los mercados internacionales.

Bajo el liderazgo de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía, se ha fortalecido de manera decidida el papel de las mujeres en el ámbito económico e internacional.

El planteamiento de Ebrard va más allá de abrir espacios comerciales para las empresarias. Durante un encuentro sobre talento para la transformación productiva, el funcionario señaló que México necesita una incorporación plena de las mujeres a todos los campos del desarrollo productivo.