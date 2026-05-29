¡Peso cae por cuarta jornada! Precio del dólar hoy 29 de mayo de 2026

El peso mexicano experimentó una ligera depreciación este viernes, encaminándose a su cuarta jornada consecutiva de pérdidas frente al dólar. La caída se da en un clima de incertidumbre en los mercados internacionales, derivado de las dudas sobre un posible acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

Durante la sesión, la moneda local (MXN=) cotizaba en 17.33 unidades por dólar, lo que representa una baja del 0.17%. Este retroceso está presionado principalmente por dos factores:

La cautela de los inversores ante el panorama geopolítico en Medio Oriente.

Los ajustes habituales en los portafolios debido al cierre de mes.

"Si sigue así, sería su segundo descenso semanal en tres semanas", advirtió la firma financiera Fónfika en su más reciente reporte de mercado.

La volatilidad del tipo de cambio está estrechamente ligada a las negociaciones internacionales. Recientemente, diversas fuentes informaron a Reuters que Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo preliminar para:

Prorrogar el alto el fuego por 60 días adicionales. Levantar las restricciones al tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta tregua permitiría mantener el flujo comercial por esta importante vía navegable mientras los negociadores abordan temas de alta complejidad, como el programa nuclear iraní. Sin embargo, los mercados se mantienen a la expectativa, ya que el acuerdo aún está pendiente de la aprobación final del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El desarrollo de este conflicto será clave para determinar el rumbo del peso mexicano en las próximas semanas.

Dólar hoy a peso mexicano del 29 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 29 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.48 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta.

- 16.48 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta. Banamex - 16.80 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.80 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:17 horas

Con información de Reuters