México enfrenta presión en su calificación crediticia, señala Monex

André Maurin Parra, analista económico de Monex, señaló en entrevista con Darío Celis para Negocios en Imagen que México enfrenta una etapa compleja en materia de calificación crediticia, luego de los ajustes recientes realizados por agencias como Moody’s y S&P.

Explicó que estos movimientos colocan al país cerca de perder escalones relevantes en su evaluación crediticia, aunque aclaró que no existe una degradación automática prevista para el corto plazo.

El especialista indicó que la debilidad económica se concentra principalmente en el sector industrial, en especial en la construcción y otras actividades secundarias. Añadió que la recuperación dependerá de una mayor disciplina fiscal, del desempeño de las exportaciones y del resultado de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Maurin Parra también afirmó que la confianza de los inversionistas continúa condicionada por factores estructurales como el déficit fiscal, el incremento en el costo de la deuda y la certidumbre jurídica.

No obstante, señaló que diversos analistas identifican margen para una recuperación gradual de la economía, respaldada por el dinamismo de las exportaciones y la resiliencia del sector servicios.