Gabriel Casillas advierte que la incertidumbre afecta el crecimiento de México

Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays, advirtió que la incertidumbre en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la falta de certeza jurídica continúan frenando la inversión en México, lo que ha deteriorado las perspectivas de crecimiento económico del país.

En entrevista con Darío Celis para Negocios en Imagen, el especialista señaló que el Banco de México (Banxico) redujo su pronóstico de crecimiento para 2026 después de la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) registrada en el primer trimestre del año, así como por factores extraordinarios que afectaron la actividad económica.

Entre estos elementos mencionó bloqueos e interrupciones económicas derivadas de operativos de seguridad, que tuvieron un impacto temporal sobre distintos sectores productivos.

Casillas sostuvo que la falta de certidumbre para los inversionistas ha limitado la llegada de nuevos proyectos y ha llevado a postergar decisiones de inversión, en un contexto marcado por la próxima revisión del acuerdo comercial de América del Norte.

Respecto a la política monetaria, estimó que Banxico mantendría la tasa de interés de referencia en 6.5 % durante el resto del año. Sin embargo, indicó que este escenario podría cambiar si se presenta un choque inflacionario o una desaceleración económica más pronunciada.

El economista agregó que la evolución de la inflación y del crecimiento económico seguirá siendo determinante para las próximas decisiones del banco central.