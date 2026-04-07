Abril es el mes de las declaraciones anuales para personas físicas, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A continuación, te presentamos cuál es el mejor día para presentar la declaración anual en el portal del SAT en 2026.

¿Cuál es el mejor día para presentar la declaración anual en el portal del SAT?

De acuerdo con la página del SAT, los mejores días para presentar la declaración anual en el portal, en este 2026, es los fines de semana, de preferencia, el sábado y domingo.

En su sitio, el SAT tiene un calendario con la información de los días y horarios con mayor disponibilidad para presentar la declaración anual.

El calendario indica con rojo, los días con mayor saturación del sitio, y con verde, aquellos que tienen buena disponibilidad.

SAT: ¿Cuál es el mejor día para presentar tu declaración anual este 2026? SAT

Los peores días para presentar la declaración con el SAT, son los últimos del mes, el 29 y 30 de abril, que aparecen completamente en rojo.

Para el resto de los días entre semana, de lunes a viernes, aparecen los días entre naranja, amarillo, y algunos en verde.

El SAT indica que este calendario está basado en las estadísticas de años anteriores. En este sentido, debe tomarse como una referencia del tráfico y posible saturación que puede sufrir el portal.

¿Cuándo es la fecha límite para presentar la declaración anual en 2026?

La fecha límite para que las personas físicas presenten su declaración anual es el 30 de abril. Es fundamental cumplir en tiempo y forma, ya que el Código Fiscal de la Federación estipula sanciones severas para quienes omitan esta obligación.

Mientras las empresas (personas morales) concluyeron su periodo el 31 de marzo, las personas físicas tienen todo el mes de abril para revisar su información precargada en el portal del SAT.

Se recomienda realizar el trámite durante las primeras dos semanas para evitar la saturación del sistema que suele ocurrir en los días finales del mes.

SAT: ¿Cuál es el mejor día para presentar tu declaración anual este 2026? Cuartoscuro

¿Quién debe presentar la declaración anual este 2026?

De acuerdo con el SAT, para este 2026, las personas físicas que están obligadas a presentar la declaración anual, son aquellas que obtuvieron ingresos por sueldos y salarios, en las siguientes modalidades:

De un solo empleador y dejaron de recibirlo antes del 31 de diciembre.

Si además obtuvieron ingresos distintos de salarios.

Si trabajaron para dos o más empleadores al mismo tiempo.

Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.

Si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.

Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

Servicios profesionales: son aquellos que se obtienen por cuenta propia y generan comprobantes de honorarios.

Actividades empresariales que incluyen: Plataformas tecnológicas, región fronteriza y Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

Cobrar rentas por algún bien inmueble (departamento, casa o local comercial).

Intereses o dividendos.

Enajenaron bienes, es decir, si vendieron algún bien.

Las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza pueden quedar relevadas de presentar la declaración anual de conformidad con la regla 3.13.7. de la RMF, quienes apliquen lo establecido en las reglas 3.13.20. y 3.13.21. podrán optar por presentarla.