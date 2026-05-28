José Medina Mora plantea fortalecer la confianza e inversión para acelerar el crecimiento económico

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, aseguró que México puede impulsar un mayor crecimiento económico si se generan mejores condiciones para la inversión y se fortalece la confianza del sector privado.

Al abordar el estancamiento que enfrenta la economía mexicana, Medina Mora destacó la apertura del Gobierno de México para reactivar la inversión mediante la simplificación de la burocracia relacionada con proyectos productivos.

El dirigente empresarial señaló que reducir los trámites y agilizar los procesos administrativos puede contribuir a que más inversiones se concreten y, con ello, se impulse la actividad económica del país.

Asimismo, subrayó que la confianza empresarial es un elemento indispensable para mejorar las condiciones de inversión en México. En ese sentido, consideró necesario avanzar en acciones que brinden mayor certeza jurídica a las empresas y a los inversionistas.

Medina Mora explicó que la certidumbre en las reglas y en el entorno de negocios es uno de los factores que más valora el sector privado al momento de decidir nuevas inversiones o ampliar las ya existentes.

El presidente del CCE sostuvo que trabajar en la certeza jurídica y en mejores condiciones para la inversión permitirá fortalecer la participación del sector privado en el desarrollo económico nacional.

De esta manera, consideró que la colaboración entre gobierno e iniciativa privada será clave para generar un entorno que favorezca la llegada de capital, la creación de empleos y un mayor dinamismo económico en el país.