Laboratorios Kener fortalecerá la industria

En un esfuerzo por consolidar la soberanía sanitaria y responder a los retos actuales de la medicina, Laboratorios Kener anunció una importante inversión destinada a fortalecer sus capacidades de investigación, desarrollo y manufactura farmacéutica en el país.

Con este proyecto, la firma mexicana busca consolidar su posición como una de las compañías líderes en medicamentos para el sector hospitalario, impulsando la innovación tecnológica desde el mercado local.

La estrategia de expansión de la farmacéutica no sólo busca abastecer la demanda interna, sino también robustecer áreas críticas de la cadena de valor que impactan directamente en el sistema de salud público y privado.

De acuerdo con la compañía, la inversión forma parte de una estrategia de crecimiento de largo plazo orientada a incrementar la capacidad productiva nacional, impulsar la innovación farmacéutica y contribuir al fortalecimiento de la soberanía sanitaria de México mediante el desarrollo y fabricación local de medicamentos de alta calidad.

El plan detallado por la organización contempla el desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías farmacéuticas, la generación de empleos especializados de alto valor agregado, así como el impulso a proyectos de investigación científica.

“Creemos firmemente en el potencial de México para convertirse en un referente regional en innovación y producción farmacéutica. Esta inversión refleja nuestra confianza en el país, en su talento y en la capacidad de la industria nacional para responder a los retos presentes y futuros del sistema de salud", señaló Federico Prince, director general de Vazol Farma.

Actualmente, el laboratorio cuenta con un portafolio enfocado en el sector hospitalario, atendiendo a cientos de instituciones médicas a nivel nacional gracias a un crecimiento sostenido impulsado en los últimos años.

"La compañía ha mantenido un crecimiento sostenido durante los últimos años gracias a su enfoque en calidad, innovación y cercanía con los profesionales de la salud", detalló la empresa en su informe financiero y operativo.

La iniciativa llega en un momento clave para la economía y el sector salud, donde la reducción de la dependencia de insumos extranjeros se ha convertido en una prioridad estratégica para el desarrollo industrial mexicano.

"Esta iniciativa se suma a los esfuerzos nacionales para fortalecer la capacidad productiva local y reducir la dependencia de mercados externos en productos estratégicos para la atención médica", puntualizan en la farmacéutica.

Con este paso, la farmacéutica proyecta un impacto positivo en la cadena de suministro hospitalaria y un acceso más ágil a tratamientos de alta especialidad.

"Laboratorios Kener reafirma así su compromiso de continuar invirtiendo en México, impulsando la innovación y contribuyendo al acceso oportuno de medicamentos seguros y eficaces para millones de pacientes", agregó Prince.