R&I ratifica calificación de Pemex en BBB+ 

En un espaldarazo a la estrategia del sector energético nacional, la agencia calificadora internacional Rating and Investment Information, Inc. (R&I) ratificó la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en BBB+, con perspectiva estable.

La evaluación financiera sitúa la nota de la empresa productiva del Estado en el mismo nivel que la deuda soberana de México, lo que, de acuerdo con los analistas, refleja confianza en la viabilidad operativa y financiera de la principal corporación del país.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Energía (Sener), este voto de confianza de la firma obedece de forma directa al papel estratégico que juega Pemex dentro de la política económica e industrial de la actual administración, así como a la certeza de que el Gobierno Federal mantendrá sus mecanismos de apoyo financiero, tanto directos como indirectos.

Sustento del desarrollo nacional

El análisis de R&I subraya que la viabilidad de la petrolera mexicana excede los balances, ya que se consolida como el eje motor para garantizar la estabilidad social y productiva de la nación a través del abasto continuo de hidrocarburos.

"Pemex continúa desempeñando una función central para asegurar el suministro estable de combustibles y otros energéticos en México, así como su contribución fiscal al Gobierno Federal", puntualizó la agencia calificadora en su reporte de evaluación.

Esta aportación al erario público y su función como garante de la seguridad energética son los factores que, bajo la óptica de los analistas de R&I, justifican y aseguran la estrecha vinculación presupuestal entre las finanzas públicas y las operaciones de la firma que dirige la política de hidrocarburos en el país.