Ajuste de Moody’s no afectó: Amador; perspectiva crediticia para México

La reacción de los mercados ante el ajuste en las perspectivas crediticias por par te de la firma internacional Moody’s fue nula, de acuerdo con el secretario de Hacienda, Edgar Amador.

En entrevista para Análisis Superior, de Imagen Radio, el titular de las finanzas públicas subrayó que el reflejo de ello está en que se mantuvo el tipo de cambio y las tasas de interés en niveles de operación regulares, apoyados por la liquidez de los instrumentos financieros mexicanos.

No vemos absolutamente ninguna afectación en la actividad económica real por parte de esta modificación, y digamos que hay que ver los mercados financieros. El tipo de cambio no sufrió ninguna alteración ni las tasas de interés”, aseguró, añadiendo que la curva de los bonos soberanos tampoco registró presiones.

Fotos: Reuters / Cuartoscuro.

Para Amador, la solidez de las variables financieras de México frente a las evaluaciones de los organismos internacionales mantiene una perspectiva de estabilidad en los mercados locales.

La deuda pública mexicana, los bonos del país están calificados por ocho agencias de análisis crediticio, las ocho agencias tienen una calificación de grado de inversión para el país, que significa grado de inversión que tiene una calidad crediticia superior respecto del promedio de los países”, afirmó.

El secretario de Hacienda añadió que la política de la actual administración se enfoca en el fortalecimiento de las cadenas de valor domésticas mediante el Plan México, una iniciativa diseñada para elevar el valor agregado de las exportaciones y maximizar los beneficios del comercio exterior.

Entrevista con Edgar Amador: “No afectó el cambio de Moody’s”

Para el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la reacción de los mercados ante el ajuste en las perspectivas crediticias por parte de la firma internacional Moody´s fue nula, manteniendo el tipo de cambio y las tasas de interés en niveles de operación regulares, apoyados por la liquidez de los instrumentos financieros mexicanos.

No vemos absolutamente ninguna afectación en la actividad económica real por parte de esta modificación, y digamos que hay que ver los mercados financieros. El tipo de cambio no sufrió ninguna alteración ni las tasas de interés”, aseguró el funcionario en entrevista para Análisis Superior con David Páramo, añadiendo que la curva de los bonos soberanos tampoco registró presiones.

Édgar Amador Zamora, titular de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Foto Cuartoscuro.

No hubo impacto real en la economía, asegura titular de la SHCP

Para Amador, la solidez de las variables financieras de México frente a las evaluaciones de los organismos internacionales mantiene una perspectiva de estabilidad en los mercados locales. Reiteró que no hubo un impacto negativo en la economía real tras los recientes ajustes en las perspectivas crediticias.

La deuda pública mexicana, los bonos del país están calificados por ocho agencias de análisis crediticio, las ocho agencias tienen una calificación de grado de inversión para el país, que significa grado de inversión que tiene una calidad crediticia superior respecto del promedio de los países”, afirmó.

Edgar Amador cuestiona criterios de Moody’s

El titular de las finanzas públicas cuestionó los criterios utilizados por la calificadora Moody’s para ajustar la perspectiva del país, al señalar que los indicadores macroeconómicos muestran una tendencia de consolidación que no corresponde a la postura.

“No estamos de acuerdo, venimos de una convergencia muy importante”, argumentó Amador, quien enfatizó que el comportamiento de los activos mexicanos refleja la madurez de los inversionistas ante estos anuncios.

La estrategia de consolidación fiscal durante el último año implicó un ajuste significativo en las métricas de gasto, el cual se ejecutó sin generar distorsiones en el mercado laboral ni en los niveles de ocupación del país.

Redujimos el déficit fiscal desde 5.9 a 4.4 por ciento en el 2025, una reducción de 1.5 puntos del PIB, lo mencionaba la presidenta en su conferencia. Ese esfuerzo fiscal es el más importante en más de tres décadas”, detalló el secretario, destacando que el ajuste se logró salvaguardar la actividad económica general.

La recaudación en el país mostró un comportamiento favorable, impulsada por la eficiencia administrativa, lo que otorgó un mayor margen de maniobra al gobierno federal sin la necesidad de recurrir a nuevos gravámenes.

Nuestros ingresos tributarios alcanzaron 8.2% del PIB. Es una cifra históricamente más alta en el país. Nunca habíamos llegado a esa cifra en materia de ingresos”, subrayó Amador.

Fortaleza de las cadenas de valor domésticas con el Plan México

La política de la actual administración se enfoca en el fortalecimiento de las cadenas de valor domésticas mediante el Plan México, una iniciativa diseñada para elevar el valor agregado de las exportaciones y maximizar los beneficios del comercio exterior.

México es una de las economías más abiertas y más integradas a la economía global del mundo, pero necesitamos sacarle más provecho de cada dólar que exportamos”, indicó el secretario, al referirse al potencial de crecimiento que tiene el mercado interno si se reduce la dependencia de insumos importados.

Respecto a las discrepancias entre las proyecciones de crecimiento del Banxico y Hacienda, reiteró que los fundamentales del consumo y la inversión pública dinamizarán la actividad productiva. “Estamos convencidos de que vamos a crecer más que el promedio del mercado, más de lo que hoy se está marcando”.

*mcam