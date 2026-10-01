Presentan plataforma para mejorar reciclabilidad de envases plásticos.

La Association of Plastic Recyclers (APR) puso a disposición del público la APR Design Assessment Tool, una plataforma creada junto con la empresa alemana Recyda para evaluar la reciclabilidad de los envases plásticos de manera ágil y precisa. El objetivo es ofrecer a las empresas una herramienta que facilite el cumplimiento de las normas ambientales aplicables en la región.

El nuevo software digitaliza la guía APR Design Guide for Plastics Recyclability, utilizada desde hace más de 30 años como referencia en América del Norte para determinar si los diseños de empaques resultan compatibles con los sistemas de reciclaje. A través de la plataforma, las compañías pueden identificar información faltante, advertir incompatibilidades en sus diseños y realizar ajustes en sus portafolios.

La herramienta también permite revisar aspectos relacionados con disposiciones como la Ley de Etiquetado SB 343 y las leyes de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) de Estados Unidos y Canadá. Steve Alexander, presidente y CEO de APR, explicó que el proceso para determinar la reciclabilidad de un envase puede ser complejo y tomar tiempo, por lo que el nuevo recurso pretende simplificarlo y permitir decisiones informadas antes de que entren en vigor nuevos requisitos.

Para el mercado mexicano, el lanzamiento ocurre después de que la APR anunciara en 2026 la ampliación de sus operaciones en México y Latinoamérica. La organización vincula esta expansión con la necesidad de impulsar mejores prácticas de diseño desde el origen de los productos plásticos y avanzar en su compatibilidad con los procesos de aprovechamiento.

Especial

México cuenta con niveles importantes de recolección de materiales como el PET; sin embargo, persisten desafíos para incorporar otros envases plásticos a los sistemas de reciclaje locales y para desarrollar mercados sólidos para las resinas posconsumo (PCR). Bajo este escenario, el diseño técnico adquiere relevancia como una de las condiciones para incrementar la cantidad de plástico que puede regresar a la cadena productiva.

En México, donde el 72% de los residuos valorizables aún no se incorporan a procesos de reciclaje y enfrentamos crecientes exigencias de circularidad, contar con herramientas digitales como el APR Design Assessment Tool es clave para la industria”, afirmó Martha Ricardi, Directora de Comunicación de la Association of Plastic Recyclers (APR) para México y Latinoamérica. Agregó que la plataforma permite anticipar requerimientos regulatorios, optimizar el ecodiseño y asegurar la compatibilidad de los envases con la infraestructura de valorización disponible.

La validación técnica mediante herramientas digitales también puede contribuir a reducir la contaminación de los materiales reciclados y a mejorar los costos de la cadena de suministro, además de facilitar que fabricantes y marcas se acerquen a estándares internacionales de economía circular. Para la APR, estos elementos son relevantes ante las exigencias que enfrenta actualmente la industria.

La organización, integrada por cientos de empresas de todo el mundo vinculadas con la cadena de valor del reciclaje de plásticos, contará con tres niveles de suscripción para la herramienta. Con este esquema, busca facilitar el acceso a compañías de distintos tamaños y brindar certidumbre técnica a quienes operan en México y Norteamérica, con el propósito de fortalecer el reciclaje como factor de desarrollo ambiental y económico.