PRUEBA. BBVA México mejora pronóstico del PIB para 2026

BBVA México revisó al alza su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, al ubicarla en 1.4% desde 1.2%, como resultado de un desempeño de la actividad productiva más sólido de lo previsto durante el segundo trimestre del año.

De acuerdo con el informe Situación México, elaborado por el área de investigación económica de la institución financiera, el dinamismo del consumo de los hogares, la mejora en la inversión fija y la demanda de exportaciones manufactureras continuarán como motores de la demanda interna.

“La economía mexicana avanza hacia una recuperación paulatina tras un segundo trimestre de 2026 más sólido de lo previsto, apoyada por la resiliencia del consumo, una mejora progresiva de la inversión y un mayor impulso del sector exportador”, destaca el documento.

El análisis resalta que la demanda de manufacturas ligadas a la Inteligencia Artificial (IA) por parte de Estados Unidos abre una oportunidad de crecimiento. Para aprovecharla, la entidad señala que es indispensable fortalecer la infraestructura local, las cadenas de proveeduría y el capital humano.

Bajo este panorama, el grupo financiero proyecta que la economía crecerá 1.8% en 2027.

Este escenario positivo se afianzará en la medida en que disminuya la incertidumbre internacional y se logre una resolución favorable en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que detonaría el empleo y la inversión.

En materia laboral, las plazas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) crecieron 1.5% anual en agosto.

El salario real, que aumentó 3.3% anual, se consolida como el sostén de la masa salarial, la cual avanzó 4.9 por ciento.

En consecuencia, BBVA ajustó sus perspectivas de creación de empleo formal a 1.5% para 2026 y a 2.1% para 2027.

Inflación a la baja y política monetaria

Respecto a los precios al consumidor, la trayectoria descendente se mantendrá por la moderación en las mercancías y servicios.

La institución prevé que la inflación general cierre 2026 en 3.7% y la subyacente en 3.8 por ciento.

Sobre las decisiones de Banco de México (Banxico), la firma considera acertado mantener la tasa de referencia en 6.50 por ciento.

“Pese al nuevo ciclo de alzas de la Reserva Federal, las condiciones domésticas permiten a Banxico mantener la pausa, con la atención centrada en la evolución de la inflación subyacente”, puntualiza la institución.