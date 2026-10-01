Hospital Angeles México fortalece su capacidad para atender a pacientes críticos

Consolidado como un referente de atención médica de alta especialidad en el país, el Hospital Angeles México puso en marcha su nueva Unidad de Terapia Intensiva con la renovación y ampliación de sus instalaciones.

Un proyecto que representa la evolución en su capacidad para que los especialistas puedan atender a pacientes en estado crítico, reafirmando el compromiso de Hospital Angeles Health System con la calidad y calidez en la atención.

La nueva unidad incorpora cubículos específicos para pacientes adultos, pediátricos y de cuidados coronarios que requieran procedimientos de alta complejidad, para lo cual se integró infraestructura especializada, tecnología médica de última generación y espacios diseñados que favorecen un servicio más seguro, eficiente e integral.

La nueva unidad incorpora cubículos específicos para pacientes adultos, pediátricos y de cuidados coronarios. Foto: Eduardo Jiménez.

¿Dónde está ubicada la nueva unidad?

Ante médicos especialistas e invitados especiales se realizó la inauguración y el corte de listón para poner en marcha la nueva Unidad de Terapia Intensiva que está ubicada en el segundo piso del Hospital Angeles México.

Durante el evento, Víctor Manuel Ramírez González, director corporativo de Operaciones de Hospital Angeles Health System, señaló que la nueva Unidad de Terapia Intensiva cuenta con un estándar de calidad de clase mundial que caracteriza a toda la red hospitalaria del grupo.

Agregó que dicha modernización y los avances tecnológicos se reflejarán en beneficio para los pacientes.

Con estas nuevas áreas y estas nuevas tecnologías, definitivamente va a seguir teniendo esa imagen que lo caracteriza en el mercado. No sólo con la atención en ginecobstetricia, sino como un hospital de alta especialidad”.

Por su parte, Camilo Pérez Aldir, director regional de Operaciones Zona Metropolitana de Hospital Angeles Health System, señaló que la nueva Unidad de Terapia Intensiva demuestra el compromiso del grupo para renovar las instalaciones.

La unidad quedó espectacular. Y esto es un granito de arena de los cambios que se van a vivir”.

Tecnología para fortalecer cada etapa de la atención

En entrevista, Rodolfo García Rodríguez Arana, director general de Hospital Angeles México, señaló que esta institución seguirá siendo la cuna del país, pero también presentará avances tecnológicos y de infraestructura para todas las especialidades, brindando atención a pacientes de todo el país y del extranjero.

Nosotros nos seguimos considerando la cuna de México, y somos la opción para atender a pacientes ginecobstétricas.

Pero en los últimos dos años, hemos incorporado tecnología que nos permite no sólo enfocarnos en esas especialidades. Y son avances que nos posicionan como un centro de alta especialidad en la Ciudad de México, en el país y para pacientes extranjeros, indicó.

Al referirse específicamente a la nueva Unidad de Terapia Intensiva, Rodolfo García indicó que la infraestructura de vanguardia incorpora tecnología y equipamiento especializado para fortalecer el diagnóstico y los procedimientos, hasta el cuidado intensivo y la recuperación.

Muestra de ello es ACUSON Origin, una plataforma de ecocardiografía impulsada por inteligencia artificial que contribuye a mejorar la precisión diagnóstica y agilizar los estudios cardiovasculares.

Además, la unidad también incorpora el sistema de angiografía ARTIS icono Ceiling, una plataforma de última generación que combina imágenes de alta definición, inteligencia artificial y herramientas avanzadas de navegación para apoyar la realización de procedimientos mínimamente invasivos.

Estamos abriendo nuestra nueva unidad de cuidados críticos en la que se incluye una sala de hemodinamia, una sala de angiografía de última generación, la cual ya viene asistida por inteligencia artificial que permite una imagen mucho más dinámica, más nítida para hacer procedimientos de alta complejidad”, explicó.

El experto sostuvo que entre los diversos estudios que se pueden realizar se integran las especialidades de cardiología, neurocirugía, radiología intervencionista, angiología, incluyendo cirugía general.

García Rodríguez Arana enfatizó que dentro del área de terapia intensiva también hay cubículos para menores de edad.

Estamos aperturando con la nueva imagen de Angeles Kids, dos cubículos específicos para el área de terapia intensiva pediátrica”.

Es importante señalar que otro de los beneficios que habrá para los pacientes críticos y sus familias es que los cubículos contarán con ventanas al exterior que permitirán el paso de luz natural para beneficiar la recuperación.

A lo anterior se suman las nuevas camas Hillrom Progressa+, diseñadas específicamente para terapia intensiva, que integran funciones orientadas a la protección de la piel, soporte respiratorio, movilización temprana y seguridad del paciente.

*mcam