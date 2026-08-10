La Association of Plastic Recyclers (APR) anunció el lanzamiento de la APR Design Assessment Tool, una plataforma digital desarrollada junto con Recyda que permite a las empresas evaluar con mayor rapidez y precisión el potencial de reciclaje de sus envases plásticos, ante el avance de regulaciones relacionadas con sostenibilidad y economía circular.

La nueva herramienta automatiza el análisis de envases completos con base en la APR Design Guide for Plastics Recyclability, referente técnico con más de tres décadas de experiencia en el desarrollo de criterios para empaques compatibles con los sistemas de reciclaje de Norteamérica.

La plataforma examina la composición de cada envase, identifica información faltante, detecta posibles incompatibilidades entre materiales y clasifica los diseños conforme a criterios técnicos establecidos por APR. Además, genera recomendaciones que permiten a las empresas realizar ajustes antes de iniciar la producción y aumentar las posibilidades de recuperación del material al término de su vida útil.

“Durante más de 30 años, nuestra guía ha ayudado a definir los envases reciclables en América del Norte. Con esta nueva herramienta buscamos facilitar que más empresas desarrollen empaques compatibles con la infraestructura actual y se preparen para los nuevos retos regulatorios”, señaló Steve Alexander, presidente y CEO de APR.

APR presenta herramienta digital para evaluar envases plásticos Especial

La organización impulsa en México la adopción de la APR Design®️ Guide entre fabricantes, propietarios de marcas, convertidores y empresas que buscan incorporar criterios de reciclabilidad desde las primeras etapas del desarrollo de sus productos. La guía no constituye un sistema de certificación ni un producto comercial, sino un conjunto de lineamientos técnicos que facilita la recuperación de materiales después del consumo.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), México genera 139 mil 902 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y 36.26 por ciento corresponde a materiales con potencial de aprovechamiento. Sin embargo, solo 5 por ciento recibe algún tipo de tratamiento y 72 por ciento aún no ingresa a procesos de valorización, de acuerdo con datos citados por la dependencia.

“La economía circular comienza mucho antes de que un envase llegue al consumidor. Cada decisión sobre la forma y composición del empaque influye directamente en la posibilidad de recuperar ese material y reincorporarlo a nuevos procesos productivos. Nuestro objetivo en México consiste en acercar estas herramientas técnicas a la industria para fortalecer la reciclabilidad de los empaques y contribuir a una infraestructura más eficiente”, afirmó Martha Ricardi, directora de Estrategia para Latinoamérica de APR.

La nueva plataforma se encuentra disponible en acceso anticipado para miembros de APR y su lanzamiento público está previsto para finales de septiembre. La herramienta contará con tres niveles de suscripción para atender las necesidades de empresas de distintos tamaños y facilitar su preparación ante nuevas disposiciones sobre reciclabilidad, Responsabilidad Extendida del Productor y etiquetado ambiental.