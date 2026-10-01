¡Peso arranca el mes con pérdidas! Precio del dólar hoy 1 de octubre de 2026

El peso mexicano registra su cuarta jornada consecutiva a la baja este jueves, presionado por un dólar estadunidense fortalecido a niveles máximos de tres meses. El mercado financiero opera con cautela ante los próximos datos de empleo en Estados Unidos y la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Factores que presionan al peso mexicano

La divisa mexicana cotiza en 18.0710 unidades por dólar, lo que representa una depreciación de 0.04% respecto al precio de referencia de LSEG del miércoles. Con este movimiento, la moneda nacional suma cuatro sesiones seguidas en terreno negativo.

El comportamiento del tipo de cambio responde principalmente a un entorno internacional adverso para las monedas emergentes, caracterizado por tres catalizadores clave:

Fortalecimiento generalizado del dólar: El índice dólar alcanza su punto más alto en más de tres meses frente a una canasta de monedas clave.

Repunte en los bonos del Tesoro: El rendimiento de la deuda estadunidense mantiene una trayectoria al alza ante los riesgos inflacionarios.

Incertidumbre geopolítica y energética: El alza en los precios de las materias primas añade volatilidad a los mercados financieros.

El principal foco de atención para los inversionistas es la publicación, este viernes, del informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos.

Este indicador del mercado laboral es fundamental para anticipar los siguientes pasos de la Reserva Federal (Fed) en materia de política monetaria. Un mercado laboral sólido en Estados Unidos reforzaría la postura de la Fed de mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo, lo que fortalece al dólar en detrimento del peso.

Conflicto en Medio Oriente e inflación global empujan al dólar

La firmeza del billete verde también encuentra respaldo en el incremento constante de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadunidense. Detrás de esta alza se encuentran los persistentes temores a una inflación global acelerada, impulsada por la escalada del conflicto militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A este panorama se suma el mercado energético: los precios del crudo avanzan cerca de un 2% este jueves, impulsados por la decisión de China de suspender sus exportaciones de productos petrolíferos, una medida que amenaza con restringir aún más el suministro mundial de combustibles.

Dólar hoy a peso mexicano del 1 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 1 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.36 pesos a la compra y 18.49 pesos a la venta.

- 17.36 pesos a la compra y 18.49 pesos a la venta. Banamex - 17.66 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

- 17.66 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta. Banorte - 16.85 pesos a la compra y 18.45 pesos a la venta.

- 16.85 pesos a la compra y 18.45 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta. Scotiabank - 17.20 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 1 de octubre de 2026 • 08:50 hrs BBVA México Compra $17.36 Venta $18.49 Banamex Compra $17.66 Venta $18.70 Banorte Compra $16.85 Venta $18.45 Banco Afirme Compra $17.00 Venta $18.60 Scotiabank Compra $17.20 Venta $18.70

*Tipo de cambio a las 08:50 horas

Con información de Reuters