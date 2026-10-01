FEMSA y Coca-Cola FEMSA destacan avances en sostenibilidad: S&P Global.

FEMSA y Coca-Cola FEMSA obtuvieron resultados destacados en la edición más reciente del Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global, una de las evaluaciones independientes de mayor reconocimiento y exigencia internacional para medir el desempeño empresarial en materia ambiental, social y de gobernanza. Los resultados muestran avances en la incorporación de la sostenibilidad a la estrategia, la gestión de riesgos y la toma de decisiones de ambas compañías.

Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas, alcanzó su máximo histórico en esta evaluación, con una calificación de 82/100, un punto por encima del resultado registrado en 2025. Entre las áreas con mejor desempeño destacaron la transparencia y el reporteo, la gestión del agua, la ética de negocios, el análisis de materialidad y el abastecimiento sostenible.

Alcanzar un nuevo máximo histórico refleja cómo la sostenibilidad se ha consolidado como un habilitador estratégico para nuestro negocio. Este resultado reconoce avances concretos en temas clave para Coca-Cola FEMSA y fortalece nuestra capacidad para generar valor de largo plazo”, afirmó Catherine Reuben, Directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA.

La evaluación también identificó avances de Coca-Cola FEMSA en biodiversidad, prácticas laborales, gestión de riesgos y cadena de suministro, asociados con una mayor alineación a estándares internacionales y con el fortalecimiento de su información financiera y de sostenibilidad. Entre estos avances destaca su primer reporte bajo el marco de la Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), enfocado en identificar y divulgar riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.

Especial

En el caso de FEMSA, los resultados reflejaron progresos en gobernanza, gestión de riesgos y transparencia, así como una mayor integración de la sostenibilidad en la estrategia y las decisiones del negocio. Este avance también se relaciona con la publicación de sus primeras Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Sostenibilidad bajo los estándares IFRS S1 e IFRS S2, ejercicio que fortaleció sus capacidades en gobernanza, gestión de riesgos, estrategia y métricas de sostenibilidad.

La compañía también registró mejoras en aspectos ambientales, particularmente en biodiversidad, a partir de los esfuerzos desarrollados en distintas unidades de negocio. Este rubro forma parte de las áreas en las que FEMSA concentra esfuerzos para fortalecer su visión sobre los riesgos y oportunidades vinculados con la naturaleza.

Jessica Ponce de León, Directora de Sostenibilidad de FEMSA, señaló que los resultados en gobernanza, gestión de riesgos y transparencia muestran la incorporación de la sostenibilidad a la estrategia y a la toma de decisiones. Añadió que la evaluación permite comparar el desempeño frente a referentes globales, reconocer avances e identificar oportunidades de mejora.

El CSA de S&P Global evalúa el desempeño de las empresas en criterios ambientales, sociales y de gobernanza a partir de sus respuestas y de información disponible públicamente. Además, compara los resultados con referentes de cada industria, por lo que constituye una herramienta de referencia para inversionistas y grupos de interés a nivel global.