En el marco del Foro de Recicladores, organizado por la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (Anipac), la Association of Plastic Recyclers (APR) subrayó la importancia del ecodiseño como el principal punto de partida para eficientar e incrementa la reciclabilidad de los envases.

El panel Sincronizando la cadena de valor. APR: casos de éxito en ecodiseño para la reciclabilidad reunió a representantes de Colgate-Palmolive, Avery Dennison y Poly Rafia, quienes expusieron soluciones aplicadas en México y destacaron la necesidad de establecer criterios técnicos estandarizados entre marcas, proveedores y transformadores.

Durante la discusión se identificaron algunos de los obstáculos más comunes para el reciclaje de envases, como ciertos tipo de etiquetas, pigmentos y tintas que son incompatibles con los procesos de recuperación y que afectan la calidad del material reciclado. Ante estos retos, los participantes señalaron las guías de APR como una referencia técnica para evaluar materiales y componentes desde la etapa de diseño.

El encuentro fue moderado por Natalia Ortega, de Plastics Technology México, y contó con la participación de Tehicú Valenzuela, Latam Sustainability Innovation de Colgate-Palmolive; Karla Maciel, Business Development Manager de Avery Dennison, y Benjamín del Arco, director de Innovación y Desarrollo Sustentable de Poly Rafia, quienes representaron distintos eslabones de la cadena de valor.

APR impulsa el ecodiseño como base de la reciclabilidad Especial

Del Arco destacó que hablar de APR implica hablar de reciclabilidad y de la necesidad de incorporar criterios técnicos desde el diseño de los envases. En este sentido, resaltó la relevancia de seguir las guías de APR como una referencia para avanzar en el cumplimiento de las metas de sustentabilidad de las empresas y responder a las necesidades de sus clientes.

Por su parte, Maciel subrayó la importancia de contar con criterios compartidos dentro de la industria. “APR nos ha dado ese estándar donde todos podemos hablar el mismo idioma”, afirmó.

La APR Design Guide cuenta con más de tres décadas de trayectoria y constituye una referencia para el diseño de envases plásticos reciclables en América del Norte. La metodología considera al envase como un conjunto de características de diseño y evalúa cada componente, desde resinas, colores, tapas y barreras hasta etiquetas y aditamentos, con base en su impacto sobre los procesos de reciclaje.

La experiencia compartida durante el foro mostró que la reciclabilidad requiere una visión coordinada entre los distintos actores de la cadena de valor y que las decisiones tomadas durante el diseño de un envase pueden incidir directamente en su desempeño dentro de los procesos de recuperación. Bajo esta perspectiva, el ecodiseño adquiere un papel central para avanzar hacia envases compatibles con la infraestructura de reciclaje y con las metas de sustentabilidad de la industria.