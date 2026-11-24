El peso mexicano extendió su racha negativa al depreciarse este martes por quinta sesión consecutiva. La moneda local cede terreno ante un fortalecimiento global del dólar y la cautela de los mercados frente al panorama de tasas de interés.

En el arranque de la jornada el tipo de cambio se negociaba en 19.2588 unidades por dólar, lo que representa una pérdida de 0.50% respecto al precio de referencia de LSEG del lunes. Este retroceso sigue la tendencia bajista observada en otras divisas de mercados emergentes.

La presión cambiaria llevó a la moneda a tocar un mínimo intradía de 19.3445 pesos por dólar momentos antes, marcando su nivel más débil desde junio de 2025.

¿Por qué se fortalece el dólar a nivel global?

El billete verde alcanzó su nivel más alto en casi dos años, impulsado por catalizadores corporativos y macroeconómicos en Estados Unidos que modifican las apuestas de los inversionistas:

Efecto Nvidia e inteligencia artificial: La reincorporación de Jensen Huang como presidente ejecutivo de Nvidia reactivó el repunte del sector de inteligencia artificial en los mercados.

Expectativas sobre la Reserva Federal: El dinamismo económico estadounidense alimenta la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) se vea obligada a seguir elevando sus tasas de interés.

Diferencial de tasas: Persiste la preocupación en los mercados sobre cómo evolucionará el diferencial de rendimientos entre México y Estados Unidos, un factor clave para el atractivo del peso.

Inflación en México y el panorama para Banxico

En el ámbito local, los inversionistas asimilaron el más reciente reporte de precios correspondiente a la primera quincena de noviembre, el cual arrojó señales mixtas para la política monetaria del país.Claves del dato de inflación

Inflación general al alza: El índice aceleró más de lo previsto por el mercado durante los primeros quince días del mes.

Moderación subyacente: De manera inesperada, el componente subyacente mostró una moderación.

Esta combinación de cifras refuerza el argumento entre analistas de que el Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios su tasa clave de interés durante un periodo prolongado, buscando equilibrar el control de precios sin desatender los movimientos de la Fed.

Dólar hoy a peso mexicano del 24 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 24 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 18.47 pesos a la compra y 19.61 pesos a la venta.

- 18.47 pesos a la compra y 19.61 pesos a la venta. Banamex - 18.72 pesos a la compra y 19.84 pesos a la venta.

- 18.72 pesos a la compra y 19.84 pesos a la venta. Banorte - 18.10 pesos a la compra y 19.60 pesos a la venta.

- 18.10 pesos a la compra y 19.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 18.20 pesos a la compra y 19.80 pesos a la venta.

- 18.20 pesos a la compra y 19.80 pesos a la venta. Scotiabank - 18.60 pesos a la compra y 19.80 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 24 de noviembre de 2026 • 10:06 hrs BBVA México Compra $18.47 Venta $19.61 Banamex Compra $18.72 Venta $19.84 Banorte Compra $18.10 Venta $19.60 Banco Afirme Compra $18.20 Venta $19.80 Scotiabank Compra $18.60 Venta $19.80

*Tipo de cambio a las 10:06 horas

Con información de Reuters