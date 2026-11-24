La inflación en México no da tregua y se encamina a hilar su cuarto mes consecutivo al alza. De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador pasó de 3.75% en octubre a 3.96% a tasa anual durante la primera quincena de noviembre.

Este nuevo repunte fue impulsado principalmente por el encarecimiento de productos esenciales de la canasta básica, como el tomate verde, el jitomate y el huevo, además del ajuste en las tarifas de electricidad.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento quincenal de 0.54% respecto al periodo inmediato anterior. Esta cifra supera el desempeño observado en el mismo lapso de 2025, cuando la inflación quincenal se ubicó en 0.47% y a tasa anual marcó 3.61%.

Inflación subyacente vs. no subyacente: el origen del golpe al bolsillo

El reporte del Inegi muestra una marcada diferencia entre los dos grandes componentes que miden el comportamiento de los precios en el país:

Índice no subyacente (el principal impulsor)

Este componente, que agrupa productos de alta volatilidad, se disparó 2.72% a tasa quincenal. Dos factores explican este salto:

Frutas y verduras: Registraron un alza de 5.50%, impactando directamente el gasto diario de las familias.

Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno: Aumentaron 2.35% , consecuencia directa del fin del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en 11 ciudades del país.

Índice subyacente (un ligero respiro)

En contraste, el índice subyacente —que determina la trayectoria de la inflación a mediano plazo— bajó 0.10% a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías retrocedieron 0.25%, mientras que los servicios mostraron un ligero avance de 0.05%.

Productos que más subieron de precio

Durante los primeros quince días de noviembre, el encarecimiento se concentró en alimentos básicos y el recibo de luz. Los mayores aumentos fueron:

Tomate verde, con un aumento del 39.31%.

Jitomate, con un incremento del 28.95%.

Chile poblano, con un alza del 26.97%.

Electricidad, con una subida del 20.74%.

Chile serrano, con un aumento del 17.20%.

Huevo, con un incremento del 6.59%.

Productos que más bajaron de precio

En contraste, en el mismo periodo algunos productos agrícolas, bebidas y servicios turísticos ofrecieron un alivio al presupuesto de los consumidores: