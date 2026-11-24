Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, regresó a las instalaciones de la compañía en Santa Clara, California, horas después de que el consejo de administración anunciara su reincorporación al frente del gigante de los semiconductores, de acuerdo con imágenes y declaraciones difundidas en redes sociales.

La cuenta oficial de Nvidia en X publicó una fotografía del empresario en la sede corporativa, mientras que videos compartidos por distintos medios estadounidenses lo muestran frente a un grupo de empleados que lo recibió con aplausos y coreando su nombre.

Durante el encuentro, Huang agradeció el respaldo de los trabajadores y expresó su compromiso de mejorar su desempeño al frente de la empresa.

Gracias a todos por esta segunda oportunidad. Voy a ser un mejor director ejecutivo", habría manifestado, según las grabaciones difundidas en plataformas digitales, cuyo contenido no pudo ser autenticado por la agencia AFP.

La reincorporación de Jensen Huang a Nvidia se produjo después de que, según la información proporcionada, el empresario presentara su renuncia el 12 de noviembre, en medio de una controversia relacionada con señalamientos sobre sus vínculos con una empresaria china y posibles irregularidades relacionadas con las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores.

El consejo de administración habría anunciado su regreso inmediato al cargo el lunes, mientras continúan las revisiones internas sobre las circunstancias del caso.

La situación también generó controversia política en Estados Unidos debido a las presuntas intervenciones del presidente Donald Trump, quien habría respaldado el retorno del empresario.

Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre. REUTERS

Nvidia enfrenta cuestionamientos

La controversia se relaciona con las restricciones comerciales impuestas por Washington a la exportación de chips de inteligencia artificial hacia China, un mercado estratégico para la industria tecnológica.

Nvidia es una de las compañías más importantes del sector de semiconductores y desempeña un papel central en el desarrollo de procesadores utilizados para inteligencia artificial, centros de datos y sistemas de computación avanzada.

Las acusaciones mencionadas en la información original incluyen posibles actividades de espionaje y presuntas operaciones para evadir controles estadounidenses; sin embargo, estos señalamientos deben distinguirse de los hechos acreditados y no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad del empresario.

De acuerdo con el reporte proporcionado, Nvidia mantiene una investigación interna supervisada por consejeros independientes para esclarecer los señalamientos relacionados con el caso.

Por ahora, el regreso de Huang a la sede corporativa representa el principal acontecimiento de esta historia, mientras la compañía enfrenta cuestionamientos sobre su gobierno corporativo y las relaciones comerciales vinculadas con China.