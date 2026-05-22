Aquellos propósitos de año nuevo que iniciaron bajo la premisa de "ahora sí voy a ahorrar", frecuentemente se desvanecen entre los gastos de las vacaciones, las compras impulsivas, los conciertos y los imprevistos.

Sin embargo, los meses de junio y julio deben ser vistos como una oportunidad para enderezar el rumbo de la economía personal.

Así lo plantea José Luis Muñoz Domínguez, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas del Grupo Financiero Banorte, quien señala que este periodo es un gran momento para hacer una pausa, revisar el estado real de los bolsillos y reorganizarse antes de que concluya el año.

Para el directivo, la premisa es contundente: "todavía estás a tiempo de mejorar tu relación con el dinero".

¿Olvidaste tu meta de ahorrar? Así puedes rescatar tus finanzas a mitad de año. Canva

Una de las principales barreras para ordenar las finanzas es el temor a enfrentar la realidad. No obstante, Muñoz Domínguez enfatiza que un diagnóstico financiero no debe ser sinónimo de angustia ni de fiscalización personal.

"Revisar tus finanzas no debería sentirse como castigo. Al contrario, puede ayudarte a entender mejor en qué estás gastando, qué metas siguen como prioridad y qué hábitos podrías mejorar".

Bajo esta perspectiva, el especialista compara el cuidado del dinero con el mantenimiento preventivo que se le da a otros bienes cotidianos.

Sí, así como se lleva el automóvil al servicio o se actualizan las aplicaciones del teléfono celular, los ingresos y egresos familiares requieren revisiones periódicas para detectar fugas operativas, tales como suscripciones que ya no se utilizan, gastos "hormiga" que impactan el presupuesto mensual, o desorganización en los pagos que generan intereses innecesarios.

¿Olvidaste tu meta de ahorrar? Así puedes rescatar tus finanzas a mitad de año. Canva

Para lograr una reconfiguración financiera exitosa y sin complicaciones, el directivo propone conocer con precisión el dinero que entra y el que sale.

Asimismo, asegura que es válido cambiar de objetivos. “Si en enero la prioridad era un viaje, hoy puede ser la creación de un fondo de emergencia. Lo importante es que tu dinero tenga dirección".

También recomienda priorizar el pago de los compromisos que generan mayores tasas de interés para garantizar estabilidad.

Además, no debes olvidar fortalecer tu hábito de ahorro, incluso con montos pequeños o mediante la automatización de aportaciones.

En este rubro, recuerda no dejar el dinero estático. "Haz que tu dinero trabaje para ti, ya que existen herramientas financieras que pueden ayudarte a hacer crecer tu dinero".