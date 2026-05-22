Al cierre del primer trimestre de 2026, el sector bancario acumuló utilidades netas por un total de 80 mil 669 millones de pesos, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El reporte del órgano regulador confirma un avance de 6.0% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el sistema financiero mexicano reportó ganancias por 76 mil 94 millones de pesos.

Este resultado al alza de la banca se da en un contexto de reducción en la tasa de interés de referencia del banco central.

Entre enero y marzo, el indicador descendió de 7.00% en el que abrió el año a 6.75% al cierre del trimestre.

En la primera decisión de política monetaria del año, la Junta de Gobierno de la institución central optó, por unanimidad, mantener el nivel del 7.00%, pero para la reunión del tercer mes determinó aplicar un recorte de 25 puntos base.

Sin embargo, para los analistas, el hecho de que las tasas estén bajando y las ganancias bancarias sigan subiendo tiene una explicación técnica clara: la inercia del mercado.

El impacto real de los movimientos de la política monetaria no es inmediato y se transfiere de forma gradual a los balances de las instituciones financieras.

Se estima que el impacto en las tasas de interés crediticias suele tardar, en promedio, seis meses en reflejarse de forma integral en el mercado.

Las proyecciones de la Asociación de Bancos de México (ABM) indican que el crédito se abaratará en lo que resta del año dado que a inicios de mayo la Junta de Gobierno votó mayoritariamente por un recorte de 25 puntos base, con lo que la tasa de referencia llegó a 6.50 por ciento.

“Vamos a ver que las empresas, que de alguna manera han estado esperando un menor costo en el financiamiento, van a empezar a participar más en la solicitud de crédito y habrá una mayor colocación de éstos”, señaló Emilio Romano, presidente de la organización.

Reporte de marzo: Avanzan las utilidades de la banca comercial Canva

Hacia adelante, los analistas financieros coinciden en que el Banco de México (Banxico) mantendrá congelada la tasa de referencia lo que resta de este año y durante todo el próximo,

De acuerdo con la Encuesta Citi de Expectativas, el pronóstico mediano para la tasa de interés al cierre de 2026 es 6.50%, con estimaciones que van de 6.50% a 6.25 por ciento.

Para fines de 2027, la expectativa mediana se sitúa en 6.50%, con estimaciones que van de 7.00% a 5.75 por ciento.

Los ganadores

Las ocho instituciones de importancia sistémica (BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSBC, Scotiabank, Inbursa y Citi) generan más de 80% del total de las utilidades del sector, al sumar más de 67 mil 826 millones de pesos.

Al cierre de marzo, BBVA México se mantuvo como el banco con mayores utilidades del sistema, al registrar un total de 23 mil 553 millones de pesos. El banco de origen español concentró 29.19% de las ganancias de todo el sector bancario en el país.

En la segunda posición se ubicó Banorte, con 12 mil 166 millones de pesos en utilidades, con lo que alcanzó una participación de 15.08% del sistema.

Por su parte, Santander México reportó beneficios por 9 mil 964 millones de pesos, con ello, alcanzó 12.35% de participación.