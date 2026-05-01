Educación financiera para niños: ¿por qué es el mejor regalo para su futuro

La educación financiera, lejos de ser un concepto complejo reservado para adultos, constituye una herramienta básica de supervivencia y estabilidad que debe cultivarse desde la infancia.

De acuerdo con un análisis de Ve por Más (BX+), muchos adultos crecieron sin una guía clara sobre cómo ahorrar, gastar o invertir, aprendiendo sobre la marcha y, muchas veces, a través de errores costosos.

Para que esto no le pase a tus hijos, el primer paso es la normalización del tema en casa.

De acuerdo con BX+, evitar hablar de finanzas frente a los niños puede generar confusión o ansiedad en el futuro.

¿Por qué hablar de educación financiera con los niños es el mejor regalo? Canva

Por el contrario, integrarlos en las decisiones cotidianas, como la planeación de las compras en el supermercado o la explicación de por qué no se puede adquirir un objeto en el momento, crea una base de realidad.

"El dinero se aprende usándolo, no evitándolo. Desde pequeños puedes introducir conceptos básicos: que el dinero no es infinito, que se obtiene a cambio de esfuerzo y que su uso requiere de una toma de decisiones consciente", destaca la institución.

“Hoy no lo compramos porque estamos ahorrando para algo más importante”, es, según Bx+, una de las frases más potentes para ejemplificar la educación financiera en acción durante la vida cotidiana.

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Para entender conceptos básicos del manejo del dinero, uno de los métodos más efectivos propuestos por la entidad es el sistema de los tres frascos.

Este esquema busca dividir cualquier ingreso que reciba el menor, ya sea por mesada o regalos, en tres vertientes: ahorro (metas a mediano plazo), gasto (gustos inmediatos) y compartir (fomento de la empatía).

BX+ enfatiza que en esta etapa la cifra es irrelevante. "Lo importante aquí no es que ahorren mucho, sino que entiendan que no todo el dinero se gasta en el momento", señala la institución, destacando que la disciplina es el activo que realmente perdurará en la adultez.

Para que la educación financiera sea efectiva, recomienda el uso de la mesada bajo reglas estrictas.

Educación financiera para niños: ¿por qué es el mejor regalo para su futuro Canva

Según el análisis, esta debe ser constante (semanal o mensual) y tener límites claros: no se debe entregar dinero extra si el niño agota su presupuesto antes de tiempo.

Esta metodología permite que los menores se equivoquen en un entorno seguro. "Si se gastan todo en un día, es ahí donde empieza la primera lección", explica BX+.

Este proceso desarrolla el "criterio financiero", lo que permite que el niño entienda que cada decisión tiene una consecuencia directa en su bienestar económico futuro.