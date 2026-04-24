En el mundo de las finanzas personales, entrar sin conocimientos es como iniciar un videojuego en nivel difícil y sin tutorial: lo más probable es que los recursos se agoten en la primera misión.

José Luis Muñoz Domínguez, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Grupo Financiero Banorte, destaca que entender el valor del dinero desde temprana edad no sólo brinda seguridad a los menores, sino que desarrolla un pensamiento crítico esencial para su vida adulta.

Por ello recomienda convertir el "domingo" en una estrategia de inversión y ahorro. ¿Cómo? Para que las niñas y niños no perciban la economía como algo negativo o complejo, es vital integrarla en la narrativa cotidiana.

“Explica de forma sencilla que el dinero es fruto del trabajo y no un recurso que aparece mágicamente”.

Finanzas infantiles: Convierte el “domingo” en un superpoder Canva

Asimismo, involúcralos en decisiones de compra simples. Explica por qué se elige un producto sobre otro por su precio o calidad les ayuda a entender el costo de oportunidad.

Muñoz Domínguez también sugiere administrar el presupuesto semanal. Una táctica efectiva es ayudarles a dividir el monto recibido en tres objetivos: gastar, orientado a la gratificación instantánea; ahorrar, fomenta la paciencia y la disciplina, y metas, destinado a un objetivo mayor, como un juguete deseado.

“La educación financiera no consiste en prohibir el gasto, sino en enseñar a elegir con inteligencia. Antes de una compra, fomenta el pensamiento analítico con estas preguntas como ¿es un deseo o una necesidad real?, ¿Vale la pena gastar esto ahora o prefieres algo mejor después?, ¿Realmente aporta el valor que cuesta?”

El aprendizaje puede escalar de lo físico a lo digital conforme los menores crecen. Actualmente existen productos diseñados para este segmento, los cuales permiten a los niños interactuar con la banca en línea de forma segura.

Estas herramientas ayudan a que la transición de la alcancía de cerámica a la gestión digital sea natural, permitiéndoles visualizar cómo crece su ahorro en tiempo real.

Al final del día, el objetivo no es que los niños dominen conceptos macroeconómicos, sino que comprendan una regla básica: el dinero es una herramienta finita que, bien administrada, se convierte en el mejor aliado para alcanzar sus metas.