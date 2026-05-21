La agencia internacional Moody's Ratings aplicó un recorte generalizado en las calificaciones de depósitos, de emisor y de deuda senior no garantizada de ocho instituciones financieras que operan en México.

Esto sería una consecuencia directa de la rebaja en la calificación soberana del Gobierno de México, la cual pasó de Baa2 a Baa3 con un cambio de perspectiva a estable.

De acuerdo con la calificadora, el perfil crediticio de los bancos comerciales y de desarrollo se encuentra estrechamente ligado a la calidad de la deuda de su país de origen.

Los bancos exhiben fuertes vínculos con el soberano a través de su exposición directa a la economía real, así como a los riesgos institucionales y sistémicos.

Factores como la reducción de la flexibilidad fiscal del gobierno mexicano, las menores expectativas de crecimiento del PIB, un mercado laboral debilitado y la persistente incertidumbre institucional impactan directamente el entorno operativo de estas entidades.

Moody's recorta calificaciones a 8 instituciones financieras en México Canva

Bancos comerciales y de desarrollo que tendrán la baja

La acción de Moody's Ratings implicó una reducción de un escalón (notch) para la gran mayoría de las entidades financieras analizadas:

BBVA México y Banco Santander México: Sus calificaciones para depósitos a largo plazo y deuda senior no garantizada fueron rebajadas de A3 a Baa1. Ambas instituciones mantienen un beneficio de soporte por parte de sus matrices en España.

Banco Mercantil del Norte (Banorte): Sufrió una rebaja en sus calificaciones de depósitos a largo plazo, pasando de un nivel Baa1 a Baa2.

Banco del Bajío (BanBajío): Sus notas para depósitos a largo plazo disminuyeron de Baa2 a Baa3, ubicándose en el mismo nivel que el soberano mexicano.

Bancomext y Nacional Financiera (Nafin): Como brazos financieros del sector público, sus calificaciones de emisor a largo plazo bajaron de Baa2 a Baa3, reflejando su rol como dependencias respaldadas enteramente por el Estado.

IPAB: El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario redujo su nota de emisor a largo plazo de Baa2 a Baa3, debido a que sus obligaciones están directamente garantizadas por los bonos del gobierno federal.

La única excepción notable fue el Banco Nacional de México (Banamex), cuyas calificaciones de depósitos a largo plazo fueron afirmadas en el nivel Baa1. No obstante, Moody's sí redujo su Evaluación del Crédito Base (BCA) independiente a baa3.

Ajuste al perfil macroeconómico del país

También, Moody's tomó la determinación de ajustar a la baja el perfil macroeconómico de México, el cual pasó de la categoría "Moderate+" a "Moderate".

La agencia advierte que los bancos mexicanos experimentarán condiciones de crédito mucho más desafiantes en los próximos meses.

Esto obedece a debilidades estructurales no resueltas en el país, como la alta informalidad laboral, la ineficiencia en los marcos normativos para quiebras y cobro de colaterales, y la reducida transparencia de algunos acreditados, factores que incrementan de forma gradual los costos del crédito.

En cuanto a las expectativas futuras, la agencia modificó la perspectiva de las notas de BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext y Nafin de "negativa" a "estable", alineándose con el estatus soberano del país.

Sin embargo, la perspectiva de Banamex se mantuvo en terreno "negativo". Moody's sustentó esta decisión en la previsión de que, una vez que culmine el proceso de separación y Citigroup se convierta en un accionista minoritario de la firma, la probabilidad de que reciba soporte financiero extraordinario por parte de su matriz estadounidense disminuirá de manera sensible.