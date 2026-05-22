El “oro digital” se tambalea: Bitcoin pierde casi 49 mil dólares en su Pizza Day.

Este 22 de mayo se celebra que hace 16 años se realizó el primer pago con Bitcoin y fue por dos pizzas; sin embargo, 2026 no ha sido el mejor año para este activo, considerado por algunos como “oro digital”.

La criptomoneda ha pedido cerca de 49 mil dólares en valor, actualmente cuesta 77 mil 500 dólares, cuando apenas en octubre pasado presumía un precio máximo de 126 mil 198 dólares por unidad.

Bitcoin sigue siendo un activo altamente volátil, y para Felipe Mendoza, analista de Mercados EBC Financial Group, las fluctuaciones en su precio responden a factores puramente macroeconómicos e institucionales como la liquidez global, el volumen de salidas y entradas en los ETF al contado y el comportamiento de las ballenas que aprovechan zonas de acumulación técnica para reequilibrar sus carteras.

Bitcoin pierde casi 49 mil dólares en su Pizza Day. Canva

Además, “mirando el plano actual, Bitcoin cotiza hoy cerca de los 77 mil dólares, consolidando un soporte importante tras superar semanas de alta volatilidad causadas por tensiones geopolíticas y debates de regulaciones a nivel internacional. Es fundamental aclarar que eventos conmemorativos como el Pizza Day no inyectan volatilidad de forma directa al mercado, ya que su impacto es principalmente narrativo y cultural, sin alterar el flujo de capitales”, acotó.

Para el analista, “Bitcoin sigue siendo el refugio importante del capital institucional sobre el resto de las altcoins, lo que sugiere que la maduración regulatoria y el apetito corporativo continúan consolidando al activo en su transición hacia un "oro digital" estable”.

Binance, exchange de activos digitales, reconoció que Bitcoin ha tenido una valorización extraordinaria, aunque su trayectoria nunca ha sido lineal.

Bitcoin pierde casi 49 mil dólares en su Pizza Day. Canva

“El activo ha atravesado ciclos de alza y baja, momentos de euforia y correcciones intensas. Esa volatilidad ha sido parte de su historia, pero pocos activos en el mundo han mostrado una apreciación tan significativa en el largo plazo”.

Destacó que algunos inversionistas comparan a Bitcoin con el oro porque “es escaso (con una oferta limitada a 21 millones de unidades), no puede emitirse libremente como las monedas fiat y muchos inversionistas lo consideran una reserva de valor a largo plazo. Su alcance global, su facilidad de transferencia y su creciente relevancia como activo alternativo en un mundo cada vez más digital refuerzan ese paralelo”.

Buscan orden

Pero detrás de este activo, siembre ha habido cuestionamientos sobre su legalidad y seguridad. De tal forma que, en Estados Unidos, el Comité Bancario del Senado aprobó este mes el proyecto Digital Asset Market Clarity Act of 2025, y lo envió al pleno del Senado.

La iniciativa busca establecer reglas federales para las criptomonedas, después de años de disputas regulatorias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), los bancos y la industria cripto.