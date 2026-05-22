¡Peso opera estable! Precio del dólar hoy 22 de mayo de 2026

El peso mexicano inicia la jornada operando con notable estabilidad y movimientos acotados. Los inversionistas se mantienen a la expectativa mientras evalúan las cifras económicas locales más recientes, las cuales han traído un respiro a los mercados nacionales.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

La moneda mexicana cotiza en 17.3050 unidades por dólar, mostrando resistencia en un entorno internacional complejo. Por su parte, la divisa estadunidense se ha estabilizado cerca de sus máximos de seis semanas, lo que mantiene el tipo de cambio en un nivel competitivo.

Economía mexicana: PIB e inflación superan expectativas

La estabilidad de la moneda mexicana encuentra su principal soporte en dos indicadores económicos fundamentales reportados recientemente:

Moderación de la inflación: Durante la primera quincena de mayo, el índice general de precios al consumidor mostró una desaceleración más pronunciada de lo que los expertos habían previsto, aliviando las presiones económicas.

Contracción económica contenida: Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una contracción durante el primer trimestre del año, el golpe fue menor al estimado en los reportes preliminares, enviando una señal de resiliencia.El impacto de los mercados internacionales

A pesar de los buenos datos locales, la falta de una tendencia clara en los mercados cambiarios se debe a la incertidumbre geopolítica internacional. Las recientes señales contradictorias sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán han generado cautela entre los inversionistas, quienes prefieren mantener movimientos limitados hasta que el panorama global se aclare.

Dólar hoy a peso mexicano del 22 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 22 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.47 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.47 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banamex - 16.81 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta.

- 16.81 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:12 horas

Con información de Reuters

vjcm