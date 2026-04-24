México ratificó el ingreso del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), con lo que los comerciantes y empresas del país europeo podrán comerciar con la nación bajo los términos del tratado a partir del 22 de junio de 2026.

“La adhesión del Reino Unido al bloque representa la primera incorporación de una nación europea a este acuerdo, lo que valida la relevancia del CPTPP como un nuevo estándar para el comercio global", señala el documento técnico del Departamento de Negocios y Comercio del gobierno británico sobre las campañas de exportación.

Para México, esta alianza significa consolidar un acceso preferencial a la sexta economía más grande del planeta, bajo reglas modernas que van más allá de la simple reducción de aranceles.

Actualmente, el intercambio comercial entre ambas naciones muestra una robustez importante. Datos de la Secretaría de Economía y del Observatorio de Complejidad Económica (OEC) indican que, al cierre de 2024, las exportaciones de México hacia el Reino Unido alcanzaron aproximadamente seis mil 360 millones de dólares. Entre los productos más demandados por el mercado británico destacan el oro, computadoras, turbinas de gas y automóviles. “México ha demostrado ser un socio de alta complejidad económica, donde 89.8% de nuestras exportaciones globales son manufacturas”, refiere la balance comercial del Inegi.

Reino Unido ha mantenido una posición sólida como proveedor de tecnología, maquinaria y productos de consumo premium. En noviembre de 2025, las importaciones mexicanas desde tierras británicas estuvieron lideradas por el alcohol etílico (whisky y licores), medicamentos envasados y componentes automotrices.

México ratifica a Reino Unido en Asociación Transpacífico Canva

“El Reino Unido es un socio estratégico que aporta no sólo bienes de capital, sino una inversión extranjera directa que, históricamente, ha superado los 22 mil millones de dólares en sectores clave como servicios financieros y manufactura", destaca un reporte de Data México a finales de 2025.

Los beneficios de transitar del actual Acuerdo de Continuidad Comercial hacia el marco del CPTPP son tangibles. Expertos en finanzas señalan que el tratado permitirá que más de 99% de las exportaciones mexicanas hacia el Reino Unido queden libres de aranceles de forma inmediata o progresiva.

"Esto incluye precios de importación más baratos para bienes de consumo de alta calidad y la apertura de cuotas específicas para productos agropecuarios que antes enfrentaban barreras”, se señala en el documento compartido por el gobierno británico

La entrada al bloque también promete una mayor protección a la propiedad intelectual y un impulso a la economía digital. El Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido resalta que “las empresas británicas podrán beneficiarse de cadenas de suministro más ágiles con socios como México, facilitando la exportación de servicios digitales y consultoría técnica”.

Para el empresario mexicano, esto se traduce en una puerta abierta para insertar productos como miel, chocolate y dispositivos electrónicos en un mercado que valora la sofisticación y el cumplimiento de estándares ambientales.

La relación entre México y Reino Unido, bajo este nuevo paraguas comercial, reduce la dependencia excesiva de los ciclos políticos de América del Norte. “A diferencia de otros tratados bilaterales, el CPTPP ofrece una estructura multilateral que protege los flujos comerciales de presiones políticas externas, brindando certidumbre a largo plazo”, concluye la perspectiva económica del gobierno británico.