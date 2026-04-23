Inflación de México se desacelera en primera quincena de abril, pero el jitomate no cede
El jitomate se mantuvo como uno de los productos con mayor aumento de precio, informó el Inegi.
La inflación de México mostró un ritmo de desaceleramiento tras tres meses de alza, con lo que en la primera quincena de abril el indicador se ubicó en 4.53%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque el jitomate y el chile serrano mantuvieron un incremento en sus precios.
El Inegi detalló que en la primera quincena de abril el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.11 % respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 4.53 por ciento. En tanto, en el mismo periodo pero de 2025, la inflación quincenal fue de 0.12% y la anual, de 3.96%.
Durante este periodo el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, registró una alza 0.18 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.25% y los de servicios, 0.12 por ciento.
Mientras que el índice de precios no subyacente disminuyó 0.13 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras incrementaron 4.29% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno cayeron 1.34%.
Productos que subieron de precio
Entre los productos y servicios que más subieron de precio en la primera quincena de abril y con ello influyeron en la inflación fueron:
- Jitomate, con un incremento del 24.37%.
- Chile poblano, con un aumento del 22.63%.
- Chile serrano, con una alza del 21.94%.
- Otros chiles frescos, con una subida del 16.89%.
- Cebolla, con un incremento del 7.43%.
- Papa y otros tubérculos, con un aumento del 6.92%
Productos que bajaron de precio
En contraste, los productos y servicios que más bajaron de precio en los primeros quince días de abril fueron:
- Tomate verde, con una baja del 28.66%.
- Calabacita, con una reducción del 14.92%.
- Electricidad, con una disminución del 14%.
- Transporte aéreo, con una baja del 11.65&.
- Limón, con una reducción del 8.12%.
- Plátanos, con una disminución del 7.19%.
vjcm