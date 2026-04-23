¡Peso se debilita! Precio del dólar hoy 23 de abril de 2026

El peso mexicano registró una depreciación este jueves, presionado por la incertidumbre en los mercados globales debido a la falta de avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Esta pausa en el diálogo geopolítico ha disminuido drásticamente el apetito global por los activos de riesgo.

La divisa mexicana cotizaba en 17.3632 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.19%. Este retroceso ocurre a medida que el billete verde se dirige a consolidar su primera alza semanal en un mes, apoyado también por la extensión en las ganancias de los precios del petróleo.

"Este contexto refleja un mercado que se encuentra en un compás de espera, donde el sentimiento global está fuertemente condicionado por el tablero geopolítico en Medio Oriente", explicó Felipe Mendoza, analista económico de la firma EBC Financial Group.

Factores clave que mueven al peso mexicano esta semana

Además del panorama internacional, los inversionistas mantienen la mirada fija en indicadores económicos clave tanto en México como en Estados Unidos:

Inflación de México y decisión del Banxico

A nivel local, el reporte de la primera quincena de abril mostró que la inflación se moderó. Este dato respalda fuertemente las expectativas del mercado de que el Banco de México (Banxico) podría anunciar un nuevo recorte a su tasa de interés clave antes de dar por terminado su ciclo de ajuste monetario.

Empleo en EU

En Wall Street, el mercado digiere los datos laborales más recientes, los cuales mostraron un ligero aumento en el número de estadounidenses que solicitaron apoyos por desempleo durante la semana pasada.

Precio del dólar en bancos de México

Si necesitas realizar operaciones de compra o venta, así cotiza el dólar en México hoy 23 de abril de 2026 en las principales ventanillas bancarias este jueves:

BBVA México - 16.48 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta.

- 16.48 pesos a la compra y 17.62 pesos a la venta. Banamex - 16.80 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta.

- 16.80 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:29 horas

Con información de Reuters

vjcm