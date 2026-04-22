Banamex dio a conocer cambios en su máxima dirección. Edgardo del Rincón fue nombrado como el nuevo director general (CEO) de la institución, asumiendo el reto de sustituir a Manuel Romo, quien encabezó el banco durante los últimos siete años.

Este cambio representa el retorno de una de las figuras más experimentadas del sector a la que fuera su casa por más de tres décadas, con el objetivo de que Banamex recupere el liderazgo absoluto del mercado mexicano.

De acuerdo con el comunicado de la institución, Manuel Romo permanecerá al frente de Banamex hasta el 1 de junio de 2026. Su salida marca el cierre de un ciclo que comenzó en abril de 2019, cuando regresó al banco para liderar los productos de consumo, antes de ser nombrado director general de Grupo Financiero Citibanamex en noviembre de ese mismo año.

Romo señaló que su renuncia responde a motivos personales, específicamente para enfocarse en proyectos de desarrollo social. Al despedirse, aseguró que entrega un grupo financiero "sólido, bien posicionado y en crecimiento", confiando el futuro de la institución a la visión de Fernando Chico Pardo, accionista de referencia.

“Después de casi siete años al frente de Banamex, cierro un ciclo profesional con profundo orgullo por lo que logramos. Me voy enormemente agradecido con su gente y con su extraordinario equipo de dirección”, declaró Romo.

El nombramiento cuenta con el respaldo del Consejo de Administración. Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo, destacó la entrega de un banco "fuerte y dinámico" por parte de Romo.

“Entrega un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa. Gracias a lo que el equipo ha construido con él, tenemos una excelente base para regresar a Banamex donde todos queremos que esté, en el número uno”, destacó.

Edgardo del Rincón se convierte en nuevo CEO de Banamex; Manuel Romo renuncia al cargo Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro

Además, la meta es llevar a Banamex de vuelta al primer lugar del sector financiero en México.

Perfil: ¿Quién es Edgardo del Rincón, el nuevo CEO de Banamex?

Con una trayectoria de 40 años en la banca, Edgardo del Rincón se reintegra a Banamex, donde laboró durante 34 años antes de su paso por otras instituciones.

Hasta hace poco, se desempeñó como director general de Banco del Bajío (desde 2019), donde fue reconocido por entregar rendimientos sustanciales a los inversionistas. Su experiencia abarca desde la banca corporativa hasta el liderazgo en la Banca de Consumo, lo que lo convierte en un perfil integral para los retos actuales de digitalización.

“Me sumo a un gran equipo directivo para darle continuidad al plan estratégico, impulsando nuestra transformación tecnológica y digitalización, con el cliente en el centro de todo lo que hacemos”, declaró del Rincón.

En un comunicado, BanBajío dio a conocer que Edgardo del Rincón presentó su renuncia como director general y miembro del consejo de administración de la institución.

De acuerdo con BanBajío, la renuncia de Edgardo del Rincón es efectiva a partir del 1 de mayo de este 2026.

Edgardo del Rincón se convierte en nuevo CEO de Banamex; Manuel Romo renuncia al cargo Graciela López Herrera/Cuartoscuro

Jbf