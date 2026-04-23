El director de Aeroméxico, Andrés Conesa, confirmó que la aerolínea implementará iniciativas de recuperación de costos de combustible durante los siguientes trimestres para reponerse del impacto que ha generado el alza a la turbosina por el conflicto bélico en Oriente Medio, lo que incluirá ajustes tarifarios.

“Para el segundo trimestre esperamos recuperar aproximadamente el 50% de los costos incrementales de combustible con una trayectoria clara hacia niveles más altos a lo largo del año, alrededor del 70% en el tercer trimestre y el 100% en el cuarto trimestre, a medida que nuestras iniciativas de precios y red se reflejen plenamente en el mercado” dijo en conferencia con analistas.

Mencionó que en ese contexto se espera que la aerolínea logre un crecimiento de ingresos de un dígito a doble dígito durante el segundo trimestre, lo que se traduciría en un margen operativo en el rango de 4 a 7%. Durante el primer trimestre, los costos operativos de la aerolínea aumentaron 16% interanual, siendo el principal factor el incremento en los precios del combustible.

De acuerdo con el directivo, de momento ha sido mucho más eficiente trasladar los incrementos en el precio del combustible en los mercados internacionales respecto del mercado doméstico. Indicó que el 70% de los ingresos de Aeroméxico provienen del mercado internacional “lo que nos coloca en una posición favorable”.

Precisó que en el mercado internacional los ajustes tarifarios están vigentes a partir de las últimas semanas y tras su aplicación no se han observado señales de debilidad en la demanda. Apuntó que cuando comenzó el conflicto en Oriente Medio, a finales de febrero e inicio de marzo, alrededor del 80% de los boletos para el resto del trimestre ya estaban vendidos, lo que en ese momento limitó la capacidad de trasladar de inmediato el aumento del combustible a los precios de los boletos.

Aeroméxico prevé ajustes en precio de los boletos; impacta guerra en Oriente Medio Cuartoscuro

Aumento

Conesa detalló que durante este año, Aeroméxico recibirá dos aviones 787 Dreamliner con los que se impulsarán las rutas internacionales de largo alcance. Además, la empresa también recibirá tres aviones 737 MAX.

“Esperamos cerrar el año con alrededor de 170 aeronaves, frente a las 165 con las que comenzamos. La mayor expansión de flota ocurrió en 2025 cuando incorporamos cerca de 20 aeronaves nuevas. No tenemos compromisos materiales adicionales de flota este año, lo que limita la presión incremental de costos y mejora nuestra flexibilidad. Esto nos posiciona favorablemente frente a otras aerolíneas con entregas significativas en los próximos meses. Seguiremos aprovechando la flexibilidad de nuestra red, lo que nos permite ajustar rápidamente la capacidad conforme evolucionan las condiciones. A medida que el entorno se estabilice, esperamos capturar eficiencias operativas relevantes derivadas de las aeronaves incorporadas durante el último año”, refirió el directivo.

En el primer trimestre, Aeroméxico tuvo un crecimiento de 13% en sus ingresos totales, un margen UAFIDAR ajustado de 25% y su margen de operación se elevó 11%.