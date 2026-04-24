La inestabilidad que se ha generado por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán generará que las tarifas aéreas se eleven hasta un 10% para lo que resta de 2026, anticipa un análisis de Oxford Economics.

“El aumento del precio del combustible tendrá que repercutir, al menos parcialmente, en los consumidores mediante el incremento de las tarifas aéreas”.

De acuerdo con el informe, los vuelos de largo recorrido son los más vulnerables debido a que el combustible representa una mayor proporción del precio del ticket.

Tarifas aéreas subirán hasta 10% este año por costo de la trubosina Canva

A pesar del alza tarifaria, Oxford Economics no anticipa un desplome total de la demanda fuera de las zonas de combate. Si bien el incremento “disuadirá a algunos de los viajeros más sensibles al precio”, la trayectoria de crecimiento mundial se mantiene estable fuera de Oriente Medio y África.

El informe destaca que el combustible para aviones suele representar entre el 25 % y el 35% de los costos operativos de una aerolínea. Aunque para algunas llega a ser el 60%, lo que hace que el sector sea muy vulnerable a las fluctuaciones del precio del petróleo.

“En la segunda mitad de 2026, se espera que la mayor parte de la actividad aérea regional, si no toda, pueda reanudarse, pero es probable que el persistente sentimiento negativo provoque una recuperación más prolongada de la capacidad previa a la guerra y de la propensión a viajar hacia o a través de Oriente Medio”.

Según el documento, en todas las demás regiones, se observa cierta pérdida de demanda debido a la reducción de la capacidad hacia, desde o a través de Oriente Medio, además de las condiciones macroeconómicas menos favorables que frenaron la demanda de pasajeros aéreos en general.