Jorge Alegría, en entrevista: México atrae de nuevo a inversionistas extranjeros.

Jorge Alegría, director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, afirmó que nuestro país volvió al radar de los inversionistas globales.

El mercado de valores mexicano claramente regresó al radar de los portafolios globales de manera muy importante, por eso vimos una apreciación del peso y vimos una importante apreciación también del mercado accionario. En términos de pesos y de dólares. El mercado accionario registró máximos en su momento, llegando a tener un rendimiento en pesos del 30%, más o menos, y del 50% dólares”, dijo en entrevista previa al XV Foro de Emisoras, organizado por la BMV.

En un entorno marcado por la guerra entre Irán y Estados Unidos, así como por la renegociación del T-MEC, destacó que en el último año apetito que existe por el mercado mexicano también se reflejó en colocaciones como la de Esentia, Aeroméxico, Fibra Next o Fibra Park.

Regresó la actividad primaria a los mercados de capitales y estamos viendo un récord de financiamiento vía bolsa”.

México atrae de nuevo a inversionistas extranjeros. Canva

De cara al segundo semestre del año, Alegría anticipó que el dinamismo se mantendrá, especialmente con una continua y activa participación en el mercado de deuda. Además, adelantó que actualmente mantienen a tres empresas en "la tubería" preparándose para su potencial debut en el mercado de capitales.

Los pendientes

A pesar del panorama optimista, Alegría reconoció que existen temas pendientes: la falta de colocaciones bajo el nuevo régimen simplificado, tanto en deuda como en capitales, y un "arranque lento" en el desarrollo de la contraparte central de valores.

Otro tema ha sido el arranque de operaciones de los fondos de cobertura (hedge funds) en México. “La ley ya está, pero el marco normativo particular de estos fondos de inversión… está en manos de las autoridades”, explicó Alegría, pues el mercado sigue a la espera de esta regulación para ofrecer inversiones con nuevos patrones de riesgo y rendimiento.

Sostenibilidad, tecnología y T-MEC en la agenda

Durante el Foro de Emisoras que arrancará este 27 de mayo, temas como la sostenibilidad, el uso de la tecnología en el mercado y el T-MEC serán clave en la agenda.

México atrae de nuevo a inversionistas extranjeros. Canva

En el evento se abordará la urgencia de adoptar las reglas de reporte de sostenibilidad; en el ámbito macroeconómico, los reflectores estarán en las tasas de interés, los impactos de los precios del petróleo en la inflación y las expectativas sobre el T-MEC. Sobre este último punto, Alegría destacó que el mercado percibe que, a pesar de lo complejas que serán las negociaciones, "el resultado va a ser favorable para México”.

La tecnología será otra gran protagonista del foro, abriendo el debate sobre la tokenización de activos bursátiles y su promesa de liquidaciones inmediatas. "Para algunos, la tokenización es una solución buscando un problema", reflexionó.

Modernización rumbo al 2028

Alegría recalcó que la institución está inmersa en un ambicioso proyecto estratégico y multianual de modernización tecnológica que concluirá a principios de 2028. Este plan transformará las operaciones, la liquidación en cámaras y la custodia a través del Indeval, apoyándose fuertemente en inteligencia artificial y en un manejo avanzado de datos.

A pesar de la volatilidad internacional y los conflictos geopolíticos, Alegría fue tajante sobre el papel de la institución: “Nuestra función más importante es garantizar la continuidad de las operaciones en el mercado, la seguridad y la transparencia”, concluyó.