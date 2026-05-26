México cuenta con un déficit de controladores aéreos pues actualmente son mil y se requieren unos mil 500 para mantener adecuadamente la seguridad de las operaciones y evitar la fatiga de este personal.

Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (Sinacta), indicó que existe una preocupación por la falta de controladores aéreos ya que se estima habrá una mayor demanda de vuelos durante la Copa Mundial de Futbol.

“Nos preocupa la seguridad de las operaciones, las condiciones bajo las que estamos trabajando están afectando la operación, la seguridad. El incremento de operaciones que va haber con el mundial va a ser más caótico y si llegara a ocurrir un accidente, seguramente se lo van a achacar a algún controlador. Queremos prevenirnos. Nos falta personal, equipo, y cosas tan sencillas como tener un relevo para tomar agua o comer. Sólo nos dicen "te quedas otro turno porque no hay quien te releve”.

De acuerdo con el líder sindical, actualmente hay controladores que han tenido que atender hasta tres turnos seguidos, es decir, hasta 35 horas continuas.

Sector aéreo en México suma déficit de 500 controladores. Especial

Panorama difícil

Sin embargo, formar controladores no es una tarea sencilla, para lograr una posición así en México se debe estudiar el Curso de Formación de Controlador de Tránsito Aéreo que sólo imparte el Centro de Capacitación y Adiestramiento del Seneam (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano).

La carrera tiene una duración aproximada de dos años y es gratuita bajo una beca federal.

Para ser controlador en el país se debe cumplir con una serie de requisitos entre los que están ser mexicano por nacimiento y contar con una edad de entre 18 años 6 meses y 35 al inicio del curso. El nivel de estudio que se solicita para ingresar es bachillerato o nivel medio superior concluido y un nivel avanzado de inglés de 85 a 90%. La carrera combina teoría y práctica. La formación de controladores aéreos recae 100% en el gobierno federal.

El representante sindical mencionó que los controladores enfrentan cada día más barreras para desarrollar la profesión pues no sólo tienen que pagar la revalidación de licencia, sino que ahora deben pagar una serie de estudios médicos externos que solicita la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Sector aéreo en México suma déficit de 500 controladores. Canva

Falta infraestructura

Covarrubias también reveló que las estaciones de trabajo de los controladores aéreos no cuentan con la infraestructura necesaria, incluidas áreas de descanso o para tomar alimentos. “Eso pone en aprietos al controlador pues si está solo y tuviera algún problema de salud no hay quien lo releve”.

Agregó que por ley se le debe dar una capacitación constante a los controladores y estas se han interrumpido porque no hay quien capacite o los controladores simplemente se pueden separar de su turno.