El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) puso en funcionamiento un nuevo estacionamiento en la Terminal 2, hecho que destaca por ser la primera ampliación de infraestructura vehicular en dicha zona desde su inauguración original entre 2007 y 2008.La nueva sección aporta 80 lugares adicionales para vehículos, con lo cual la capacidad total de la Terminal 2 alcanza los 3 mil cajones de estacionamiento.

El espacio se localiza en la planta baja, específicamente en la zona de la glorieta vehicular externa, en el acceso inmediato de los vehículos a la terminal y antes de la zona del asta bandera. Para el tránsito de los usuarios, el área se conecta con el edificio terminal mediante un pasillo techado y con sistema de iluminación.

La apertura de este espacio forma parte de los trabajos de remodelación integral del AICM, los cuales continúan y se espera concluirlos durante todo mayo para que estos estén listos para recibir a los pasajeros que asistirán a la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, el próximo mes.

Hasta la fecha, el AICM ha avanzado en obras como la ampliación de la bahía y la remodelación del pasillo ambulatorio de la Terminal 1. En ese mismo espacio se instaló un nuevo consultorio médico, y se realizó una actualización de las bandas de equipaje en la zona nacional y se sustituyeron las bandas de la 10 a la 12. Asimismo, se renovaron las bandas de la zona internacional y se actualizó el Centro de Exposiciones.

La administración del AICM también remodeló la fachada de la Terminal 1 y el Filtro A2 y D. Hubo renovación en la zona de migración y en los pasillos de salas de última espera y se reforzó la posición 13 con trabajos estructurales, así como la sala B.

El AICM entrega nuevas obras en la Terminal 2 Especial

En el caso de la terminal 2 también se remodeló el pasillo ambulatorio, se renovaron los dedos norte y sur, el filtro K, M, la zona de migración y el pasillo de salas de última espera. Así como las salas de reclamo de equipajes internacional y nacional. Además, se actualizó el centro de conexiones de equipaje y la zona de comida rápida. A nivel operacional hubo obras en los rodajes D1 y D2.

En el primer cuatrimestre del año, el AICM dio servicio a 14.5 millones de pasajeros nacionales e internacionales, un 4.3% más que respecto del mismo periodo del año pasado.

Capacidad

A principios de este mes, la Agencia Federal de Aviación Civil autorizó al AICM, elevar su volumen de aterrizajes y despegues (slots) de 44 a 46 por hora, el incremento entrará en vigor en cuanto la terminal aérea informe sobre el emplazamiento de las calles de salida rápida y dicha autoridad verifique la correcta ejecución de las obras.

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A pesar del aumento en el número de slots (horarios de aterrizaje y despegue) permitidos, la realidad de las terminales sigue siendo crítica. La autoridad aeronáutica fue contundente al declarar que se mantiene la saturación de los edificios terminales por lo que la capacidad del AICM sigue limitada.