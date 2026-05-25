México alcanza nuevo récord en IED en el primer trimestre: Ebrard 

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México alcanzó un nuevo récord en Inversión Extranjera Directa (IED), al captar un monto de 23 mil 591 millones de dólares. La cifra representa un incremento de 10.4% respecto al mismo trimestre del año pasado cuando se registraron 21 mil 372 millones de dólares.

“Durante el primer trimestre de 2026, la IED presentó un nuevo récord histórico, esto es muy relevante, es una buena señal para nuestra economía. Los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México. La mayor IED desde los Estados Unidos evidencia la certidumbre en la relación comercial de largo plazo bajo el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá)”

Marcelo Ebrard. Excélsior

De acuerdo con el funcionario, del total de la IED, las nuevas inversiones representaron mil 705 millones de dólares y tuvieron un aumento anual de 7.5% contra los mil 586 reportados entre enero y marzo de 2025. En tanto que la reinversión de utilidades pasó de 16 mil 647 millones de dólares a 22 mil 222 millones de dólares. Lo que significó un avance de 33.5%.

Marcelo Ebrard. Excélsior

El sector que captó la mayor Inversión Extranjera Directa fue el de servicios financieros y seguros con un monto de 6 mil 851 millones de dólares, un aumento de 28.8% respecto del año pasado. Le siguió la fabricación de vehículos con una inyección de capital de 4 mil 033 millones de dólares y un aumento de 20.4% respecto del mismo trimestre del año pasado.

En tercer lugar quedó la minería con una cifra de 3 mil 034 millones de dólares y un aumento de 39.7%. La construcción sorprendió con un aumento de 96.3%y un monto de mil 456 millones de dólares. Otros rubros que recibieron capital extranjero fueron equipo de computación y componentes electrónicos y transportes correos y almacenamiento.

Marcelo Ebrard. Excélsior

Ebrard puntualizó que entre los proyectos de inversión relevantes durante los primeros tres meses del año destacan la fabricación de automóviles y autopartes y proyectos de electromovilidad en Guanajuato, Estado de México y Querétaro. Así como la expansión de investigación científica y fabricación de dispositivos médicos en Nuevo León, Chihuahua y Ciudad de México. Además de carreteras y autopistas en el Valle de México y Puebla. Otros proyectos estuvieron relacionados con inteligencia artificial, centro de datos y fabricación de componentes electrodomésticos en la región central del país y la expansión de una línea de producción de electrodomésticos en Baja California y Querétaro.

Socio

El titular de la Secretaria de Economía resaltó que el país que más capital invirtió en México durante el periodo mencionado fue Estados Unidos con un total de 10 mil 201 millones de dólares. Las empresas de ese país invirtieron principalmente en software, hoteles, dispositivos médicos, plataformas digitales, industria automotriz y banca múltiple. El segundo país fue España, seguido de Australia, Japón y Canadá.

“El buen desempeño de la IED envía señales claras de fortaleza económica y genera una perspectiva favorable para el crecimiento económico del país durante este año y los próximos años”, dijo el funcionario.