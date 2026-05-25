La revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene como objetivo principal restringir la presencia y el crecimiento de las empresas asiáticas en el mercado norteamericano. Este proceso se centra especialmente en dos aspectos clave: las reglas de origen y las cadenas de suministro, adelantó José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En entrevista para Excélsior, detalló que durante la semana llegará una delegación de empresarios, legisladores y el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, para entablar la primera ronda formal de la revisión del tratado.

Dijo que los trabajos se enfocarán en disminuir las compras realizadas en el continente asiático, fomentando, en cambio, las adquisiciones dentro de Norteamérica.

Esta estrategia implica que diversos sectores deberán desarrollar nuevos proveedores en la región, lo cual representa un reto significativo para la industria.

“Lo que estaremos trabajando en este inicio formal de la revisión del tratado son dos temas, uno es el de reglas de origen y el otro tema son las cadenas de suministro. Algo de lo que tenemos que avanzar es disminuir compras que se hacen en el continente asiático y aumentar las compras en Norteamérica y esto implicará en varios sectores hacer desarrollo de proveedores”, detalló el empresario.

Los proveedores, clave en el T-MEC, entrevista con José Medina Mora Especial

Un ejemplo, mencionó el anuncio realizado por General Motors en días pasados, donde se comunicó que 80 mil vehículos Aveo, actualmente fabricados en China, pasarán a producirse en México; se espera alcanzar la cifra de 80 mil autos anuales para el año 2030.

Este cambio busca fortalecer la integración regional, dejando de depender de proveedores asiáticos y apostando por la manufactura y adquisición en Norteamérica.

“Dejar de comprar en el continente asiático y comprar en Norteamérica es una tarea prioritaria y un gran reto en varios sectores”, comentó Medina Mora.

De acuerdo con el líder del CCE, en reglas de origen destaca principalmente las del sector automotriz, pero también involucra a diversos sectores industriales.

“Son reglas de origen en todos los sectores y sobre todo porque aquella industria que no cumpla reglas de origen tendrá aranceles. Entonces el enfoque es lograr que la mayor parte de los productos cumpla con reglas de origen de la región”, mencionó.

Comercio no se detiene

Sobre las perspectivas de la conclusión de la revisión del T-MEC, José Medina Mora Icaza mencionó que, si bien la iniciativa privada busca que se extienda el acuerdo por 10 años más, las revisiones anuales no representan un freno al comercio.

“Sería mucho mejor tener revisiones cada seis años, pero si son revisiones anuales los próximos 10 años, lo importante es que el tratado sigue, las inversiones siguen, no es algo que esté deteniendo”, mencionó.

También insistió en que es un tratado trilateral con acuerdos y revisiones bilaterales, por lo que se tienen mesas técnicas en donde participan la iniciativa privada en coordinación con el gobierno para resolver temas específicos de cada uno de los sectores que están justo en la revisión del tratado.

“El Tratado sigue su marcha y se sigue aplicando, entonces no se para el comercio en Norteamérica, al contrario, sigue”, insistió.