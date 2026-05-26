Guadalajara buscará 50% de eventos internacionales, ¿por qué?

La industria de reuniones en Guadalajara tiene una ambiciosa estrategia de internacionalización hacia 2028, que incluye elevar de 33 a 50% el número de eventos internacionales que se tienen cada año en esa ciudad.

Gustavo Staufert, director ejecutivo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), señaló que, tras superar los retos de la pandemia, el sector registró un incremento nominal del 70% en su relevancia económica frente a una inflación acumulada del 45%, lo que representa un crecimiento real del 25%.

En entrevista, con Excélsior, el directivo detalló que la resiliencia del destino se reflejará este año en la captación de aproximadamente 180 eventos respaldados por la oficina.

El objetivo estratégico a mediano plazo es modificar el mix de mercado. Actualmente, uno de cada tres eventos en la ciudad es internacional, es decir, un 33%, y la meta es que para el año 2028 este segmento represente el 50% del total”.

“El objetivo estratégico a mediano plazo es modificar el mix de mercado.”Gustavo Staufert, director ejecutivo de la OFVC. Especial

Para lograrlo, Staufert delineó una estrategia global que que implica el despliegue de 16 agentes de ventas globales en mercados clave, la vinculación de relaciones públicas con embajadas estratégicas, el intercambio de inteligencia de mercado mediante la participación en asociaciones de élite como Best Cities Global Alliance y la optimización de herramientas digitales para responder a peticiones de propuestas (RFPs) y desarrollo de cuadernos de postulación (bidding books) de alta competitividad.

Tenemos más vuelos a Estados Unidos, Canadá, Panamá, etcétera entonces hoy sí hay más posibilidades. Entiendo que puede ser un tema agresivo pero creo que Guadalajara está en las condiciones para que la mitad de los eventos que realiza, sean internacionales”.

Negocios

Según Staufert el panorama de negocios para Guadalajara se mantiene robusto, impulsado por una agenda que equilibra encuentros corporativos, científicos y deportivos de talla mundial. Al respecto del Mundial de Fútbol de la FIFA, precisó, si bien el 75% del impacto de este evento en Guadalajara pertenece al segmento de consumo masivo (B2C), el 25% restante opera bajo la dinámica de la industria de reuniones (B2B).

Guadalajara buscará 50% de eventos internacionales Canva

Para la FIFA es su propio summit. Involucra la operación de sus equipos de trabajo, logística de televisoras, congresos internos y el hospedaje prolongado de delegaciones y deportistas, lo que genera una derrama económica corporativa de alto impacto", explicó.

Asimismo, agregó que la segunda mitad del año se mantendrá el dinamismo habitual con eventos en el calendario como la Expo Ferretera, Expo Transporte, Intermoda, Expo Mueble, Expo Joya y el aniversario de la Feria Internacional del Libro (FIL).

Oportunidad

El directivo reveló que a pesar de que Guadalajara atrae a muchas empresas de sectores como tecnología, farmacéutica y deportes para hacer sus eventos en el destino, la OFVC identifica el segmento de viajes de incentivo como la principal área de oportunidad para la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado.

Staufert señaló que es necesario diversificar los beneficios de la industria hacia los operadores receptivos, restaurantes y galerías, permitiendo capturar flujos económicos entre semana en localidades que usualmente solo registran ocupación los fines de semana.