IMPI no realizará inspecciones a negocios en el Mundial; esto es lo que aconsejan
El IMPI aclaró que no realizará clausuras ni inspecciones aleatorias durante el Mundial
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró que no realizará clausuras ni inspecciones aleatorias en negocios durante la Copa Mundialista, a menos que lo soliciten los dueños de los derechos de transmisión o de las marcas del evento.
“El Instituto no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones de manera aleatoria. Las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos solicitan la intervención de la autoridad ante posibles infracciones, conforme a los procedimientos establecidos en la ley”, expuso.
En México, los derechos de transmisión de la Copa Mundial los posee principalmente Televisa; mientras que la FIFA es dueña del nombre del evento, los logotipos y los slogans.
Además, el IMPI hizo un llamado a establecimientos y a la ciudadanía a cumplir con la ley y no dejarse engañar ante información falsa.
“La retransmisión de eventos deportivos sin la licencia correspondiente no es legal. Estas conductas pueden constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, afectando directamente a quienes legítimamente poseen dichos derechos”, apuntó.
Ojo, con falsos inspectores
El IMPI alertó a los dueños para no dejarse engañar ante falsos inspectores.
“Todos los inspectores del Instituto están debidamente identificados con gafete oficial con fotografía y únicamente cuentan con facultades para realizar visitas de verificación en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier actuación fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes”.
Para confirmar la identidad de los verificadores del IMPI, los usuarios pueden ingresar al portal de nómina transparente del Gobierno de México (https://nominatransparente.rhnet.gob.mx), donde se publica información oficial del personal y nómina federal.
“Esta herramienta permite corroborar si una persona efectivamente forma parte de la Administración Pública Federal, fortaleciendo la prevención de fraudes y actos de suplantación”, mencionó el IMPI.
Ignacio Alarcón, presidente de la Canirac, dijo a Excélsior que, las principales recomendaciones para negocios que planea transmitir los partidos, como los restaurantes, son: pagar los derechos de transmisión, no usar los nombres registrados de la FIFA y no cobrar cover.
Acotó que para que el IMPI pueda ir a verificar, la empresa que tiene los derechos tiene que señalar y denunciar que “tal restaurante, o tal comerciante, o tal ciudadano, está lucrando con los derechos que tiene de marca”.
De acuerdo con Alarcón, al operar tantos restaurantes en México, las autoridades “se van a ir por las marcas grandes, por los negocios que representan más volumen de gente”.
De tal manera que las zonas más verificadas serán los corredores turísticos de las ciudades sede.