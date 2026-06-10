IMPI no realizará inspecciones a negocios en el Mundial; esto es lo que aconsejan

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró que no realizará clausuras ni inspecciones aleatorias en negocios durante la Copa Mundialista, a menos que lo soliciten los dueños de los derechos de transmisión o de las marcas del evento.

“El Instituto no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones de manera aleatoria. Las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos solicitan la intervención de la autoridad ante posibles infracciones, conforme a los procedimientos establecidos en la ley”, expuso.

En México, los derechos de transmisión de la Copa Mundial los posee principalmente Televisa; mientras que la FIFA es dueña del nombre del evento, los logotipos y los slogans.

Además, el IMPI hizo un llamado a establecimientos y a la ciudadanía a cumplir con la ley y no dejarse engañar ante información falsa.

“La retransmisión de eventos deportivos sin la licencia correspondiente no es legal. Estas conductas pueden constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, afectando directamente a quienes legítimamente poseen dichos derechos”, apuntó.

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Ojo, con falsos inspectores

El IMPI alertó a los dueños para no dejarse engañar ante falsos inspectores.

“Todos los inspectores del Instituto están debidamente identificados con gafete oficial con fotografía y únicamente cuentan con facultades para realizar visitas de verificación en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier actuación fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes”.

Para confirmar la identidad de los verificadores del IMPI, los usuarios pueden ingresar al portal de nómina transparente del Gobierno de México (https://nominatransparente.rhnet.gob.mx), donde se publica información oficial del personal y nómina federal.

“Esta herramienta permite corroborar si una persona efectivamente forma parte de la Administración Pública Federal, fortaleciendo la prevención de fraudes y actos de suplantación”, mencionó el IMPI.

Ignacio Alarcón, presidente de la Canirac, dijo a Excélsior que, las principales recomendaciones para negocios que planea transmitir los partidos, como los restaurantes, son: pagar los derechos de transmisión, no usar los nombres registrados de la FIFA y no cobrar cover.

Acotó que para que el IMPI pueda ir a verificar, la empresa que tiene los derechos tiene que señalar y denunciar que “tal restaurante, o tal comerciante, o tal ciudadano, está lucrando con los derechos que tiene de marca”.

De acuerdo con Alarcón, al operar tantos restaurantes en México, las autoridades “se van a ir por las marcas grandes, por los negocios que representan más volumen de gente”.

De tal manera que las zonas más verificadas serán los corredores turísticos de las ciudades sede.