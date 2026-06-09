¿Cuánto cuesta ir al México vs Sudáfrica? Los precios de la reventa a unas horas del juego

A tan solo unas horas de que el Mundial 2026 arranque con el partido entre México y Sudáfrica, la web oficial de la FIFA ya no tiene ninguna sola entrada disponible para el partido, por lo que toda la demanda se ha trasladado a las páginas de reventa, donde los precios se han disparado ante la urgencia de los aficionados por conseguir los últimos accesos.

El Estadio Ciudad de México está listo para reportar un lleno absoluto dado que en sus canales de venta regular no queda una sola entrada, una realidad muy distinta a las sedes de Estados Unidos, donde la organización ha batallado para llenar los inmuebles. En la capital mexicana, la expectativa por ver el debut de la Selección Mexicana ha provocado que el mercado secundario aún cotice los boletos a buen precio.

Los exorbitantes precios de la reventa para el México vs Sudáfrica

Los costos de los boletos en estas plataformas varían dependiendo la ubicación, pero todos ellos reduciendo su stock conforme avanza el tiempo

Plataforma Viagogo: Las entradas más económicas en gradas normales se consiguen desde los 48 mil 662 pesos y escalan hasta los 113 mil pesos . En el sector más exclusivo, las zonas de hospitalidad alcanzan un costo máximo de 282 mil 113 pesos por boleto.

Las entradas más económicas en gradas normales se consiguen desde los y escalan hasta los . En el sector más exclusivo, las alcanzan un costo máximo de por boleto. Plataforma Stubhub: El acceso más barato arranca en los 62 mil 360 pesos en la sección 632, mientras que otras tribunas promedian los 153 mil pesos. Las localidades de hospitalidad en el área Champions Club se ofrecen hasta en 185 mil pesos.

En ambas páginas de internet se despliegan alertas advirtiendo que los boletos podrían agotarse en cualquier momento. Debido a la inminencia del juego inaugural, se proyecta que estos últimos pases disponibles cambien de manos en las próximas horas, cerrando el mercado de boletaje para el regreso de la Copa del Mundo a territorio nacional por tercera ocasión.