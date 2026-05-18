¿Por qué Guadalajara tiene un vínculo especial con los Reyes de España?

La confirmación de la visita del rey Felipe VI a Guadalajara durante el Mundial de 2026 no solo ha generado expectativa entre aficionados al futbol y seguidores de la realeza europea. También volvió a poner sobre la mesa una historia poco conocida: el profundo vínculo que existe entre Guadalajara y la Corona Española desde hace casi cinco siglos.

¿Cuál es la conexión de Guadalajara con España?

Guadalajara posee una relación histórica, cultural y simbólica única con la monarquía española que comenzó oficialmente en 1539, cuando el emperador Carlos I de España otorgó a la ciudad el título oficial de “Muy Noble y Muy Leal Ciudad”.

Carlos I de España otorgó a Guadalajara su escudo de armas en 1539. Cortesía

Ese mismo documento incluyó el famoso escudo de armas que hasta hoy representa a Guadalajara y al estado de Jalisco: dos leones rampantes apoyados sobre un pino.

En aquella época, recibir un escudo real directamente del monarca era un privilegio reservado únicamente para ciudades consideradas estratégicas e importantes para la Corona.

¿Cuál es la historia del nombre de Guadalajara?

El conquistador Nuño de Guzmán bautizó así a la ciudad en honor a Guadalajara, España, lugar donde nació y que durante siglos estuvo ligado a una de las familias más poderosas del reino: los Mendoza, conocidos como los Duques del Infantado.

En la Guadalajara española, ubicada en Castilla-La Mancha, la influencia de esta familia noble fue tan grande que muchos historiadores la describen como una extensión de la corte real fuera de Madrid.

La ciudad recibió su nombre en honor a Guadalajara, España, tierra natal de Nuño de Guzmán. Canva

El impresionante Palacio del Infantado se convirtió durante siglos en escenario de visitas reales, celebraciones y encuentros políticos de alto nivel. Ahí mismo estuvieron figuras históricas como Felipe II, quien celebró parte de sus festejos matrimoniales con Isabel de Valois en Guadalajara.

También pasaron por la ciudad monarcas como los Reyes Católicos, Carlos I de España y Felipe V. Con el paso de los siglos, la relación evolucionó y dejó de ser únicamente política para transformarse en un puente cultural y diplomático entre México y España.

¿Cuándo fue la primera vez que los reyes de España visitaron Guadalajara?

Uno de los momentos más importantes ocurrió en 1991, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía de Grecia visitaron Guadalajara para asistir a la primera Cumbre Iberoamericana, evento que colocó a la capital jalisciense en el centro de la conversación política internacional.

La visita real ocurre en medio de un proceso de acercamiento diplomático entre ambos países. IG casareal.es

Desde entonces, la ciudad ha mantenido una cercanía constante con la Casa Real española, especialmente gracias a la cultura y la literatura.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, considerada la reunión editorial más importante en español, se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro entre ambos países.

Para España, la FIL representa una plataforma estratégica de influencia cultural en América Latina. Por eso es habitual que instituciones españolas, escritores, académicos y representantes cercanos a la Corona participen cada año en el evento.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara refuerza el lazo cultural con España. IG casareal.es

¿Por qué es importante la visita del rey Felipe a Guadalajara?

Ahora, con la próxima visita de Felipe VI durante el Mundial 2026, Guadalajara volverá a convertirse en escenario de un momento histórico.

El monarca español asistirá al partido entre España y Uruguay correspondiente a la fase de grupos del torneo, luego de aceptar la invitación realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La noticia llega en un contexto importante para las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Guadalajara y la Corona española comparten una memoria marcada por historia y cultura. IG casareal.es

En meses recientes, la conversación sobre la conquista española y el reconocimiento histórico volvió al debate público, especialmente después de que Felipe VI reconociera públicamente que durante ese periodo existieron abusos, gesto que fue interpretado por el gobierno mexicano como un acercamiento diplomático.

La visita del rey simboliza resalta el peso histórico que Guadalajara tiene dentro de la relación entre México y España. Pocas ciudades latinoamericanas pueden presumir haber recibido un escudo directamente de un emperador europeo, haber sido capital de un reino colonial con autonomía propia y, siglos después, mantenerse como uno de los centros culturales más importantes del mundo hispano.