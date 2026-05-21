Estado de México llevará el ambiente del Mundial a Pueblos Mágicos y espacios turísticos 

El ambiente del Mundial comenzará a vivirse también fuera de los estadios y llegará a distintos puntos del Estado de México con actividades culturales, recreativas y turísticas para toda la familia.

El Gobierno mexiquense presentó la estrategia “Estado de México: Destinos Futboleros”, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con la que se busca llevar la experiencia mundialista a 12 Pueblos Mágicos, la capital del estado y el Barrio Mágico de Tenayuca-Santa Cecilia.

Durante la presentación, la secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco, aseguró que el objetivo es que las y los visitantes vivan una experiencia integral que combine futbol, cultura, gastronomía y tradiciones mexiquenses.

“Las mexiquenses y los mexiquenses le recibiremos con los brazos abiertos”, expresó la funcionaria al destacar que la estrategia permitirá promover los destinos turísticos y la riqueza artesanal de la entidad.

Nelly Carrasco mencionó que cada destino futbolero cada pueblo y barrio mágicos y la capital tendrá un programa lleno de actividades y que los detalles los darán a conocer muy pronto.

Cada uno de los destinos contará con actividades especiales como instalación de mega pantallas para seguir los partidos, conciertos, exhibiciones artesanales, cine, eventos deportivos y espacios recreativos para niñas, niños y adultos.

Entre los municipios y destinos contemplados destacan Teotihuacán, Metepec, Valle de Bravo, Malinalco e Ixtapan de la Sal, donde se buscará aprovechar la celebración deportiva para impulsar el turismo y la economía local.

Las autoridades adelantaron que en las próximas semanas se dará a conocer la cartelera completa de actividades para cada sede, como parte de los preparativos rumbo al Mundial.