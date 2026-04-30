Economía de México cae un 0.8% durante el primer trimestre de 2026

La economía mexicana arrancó 2026 con señales claras de debilitamiento. El Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción trimestral de 0.8% entre enero y marzo, un retroceso mayor al anticipado por el consenso del mercado y que confirma un deterioro generalizado de la actividad. Se trata de la primera caída desde finales de 2024 y la más pronunciada para un primer trimestre desde 2020, según la estimación oportuna difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El dato sorprendió a los analistas, que esperaban una disminución más moderada de entre 0.5% y 0.6%, de acuerdo con sondeos de Reuters y Bloomberg. La magnitud de la caída revela un freno más profundo del dinamismo interno y cuestiona la solidez de la recuperación observada en el cierre del año anterior.

Variación del PIB. INEGI

Caída generalizada en sectores productivos

El retroceso del PIB no fue aislado ni sectorial: afectó a los tres grandes componentes de la economía. Las actividades primarias, que incluyen agricultura, pesca y ganadería, lideraron la caída con un descenso de 1.4%, reflejo de dificultades estructurales en el campo. Le siguieron las actividades secundarias, como la manufactura, la construcción y la minería, con una contracción de 1.1%.

Más relevante aún fue el comportamiento de las actividades terciarias, vinculadas a los servicios y el comercio, que cayeron 0.6%. Este segmento había funcionado como amortiguador en 2025, por lo que su debilitamiento sugiere un enfriamiento más amplio de la demanda interna.

En términos interanuales, el crecimiento fue prácticamente nulo. El PIB avanzó apenas entre 0.1% y 0.2%, muy por debajo de las expectativas del mercado, lo que refuerza la lectura de una economía con impulso limitado al inicio del año.

Deterioro que no es coyuntural

El economista Andrés Abadía, de Pantheon Macroeconomics, advierte que la contracción “refleja un deterioro generalizado en la agricultura, la industria y los servicios”, y subraya que se trata de la mayor caída trimestral desde el último tramo de 2024. En su análisis, el retroceso “revierte casi por completo el crecimiento del trimestre anterior”.

Abadía insiste en que el dato no debe interpretarse como un fenómeno aislado. “El menor consumo, la menor inversión de capital y las condiciones financieras aún restrictivas siguen afectando la actividad”, explicó. A ello se suman problemas específicos en sectores como el agrícola y el minero, que han acentuado la debilidad productiva.

Este diagnóstico apunta a un entorno económico más complejo, donde la desaceleración responde tanto a factores internos como a condiciones externas menos favorables.

Expectativas moderadas para el resto del año

Pese al arranque negativo, algunos factores podrían ofrecer un respiro en los próximos meses. Entre ellos destaca el impulso temporal que podría generar la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente en sectores como el turismo y el consumo.

Asimismo, la construcción podría beneficiarse si la economía de Estados Unidos muestra resiliencia, dada la estrecha integración entre ambos países. Sin embargo, estos elementos son considerados transitorios y no necesariamente suficientes para revertir la tendencia.

Pantheon Macroeconomics mantiene su previsión de crecimiento para México en 1.2% para 2026, aunque reconoce que los riesgos están sesgados a la baja.

El balance del primer trimestre deja una conclusión clara: la economía mexicana entra en 2026 con un impulso débil y con señales de desaceleración más profundas de lo previsto. La confirmación de estos datos llegará el próximo 22 de mayo, cuando el INEGI publique las cifras definitivas del PIB con información completa.

En un contexto de menor consumo, inversión contenida y condiciones financieras restrictivas, el reto para la política económica será reactivar el crecimiento sin comprometer la estabilidad. Por ahora, los datos sugieren que el margen de maniobra es limitado.

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